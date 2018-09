Ligue 2 (5e journée), ASO - USB : la grande explication

Cette cinquième journée de Ligue 2 sera des plus disputées avec des face à face à vous couper le souffle. A tout seigneur, tout honneur ! Le leader chélifien évoluera dans son fief après avoir était accroché, à Bousaâda, devant le team local sur le score de 0 à 0. Cette fois-ci, les Chélifiens auront quelques difficultés devant une équipe biskrie qui vient de rétrograder de Ligue1. Les visiteurs ne viendront pas à Chlef pour s'acquitter d'une tâche encombrante. Il est attendu à ce qu'ils fassent une prestation qui pourrait leur permettre de passer avec brio ce face à face. Les poulains de Zaoui ont prouvé jusqu'ici qu'ils se comportent très bien à domicile. Il est clair qu'ils seront favoris du fait qu'ils évolueront dans leur fief. A Mostaganem, on vivra un derby détonant entre l'ESMostaganem et le RCRelizane. Les deux équipes ne sont pas loin l'une de l'autre, même si les Mostaganémois sont sur une courbe ascendante comme le montre leur victoire, à El Eulma, devant l'équipe de Lounici (3à2). Il s'agira d'un derby qui drainera la grande foule. A El Mohammadia, les supporters locaux attendent avec une impatience sans pareille la confrontation des leurs devant une équipe du WAT qui se porte bien. Les tlemcéneins, pour leur part, sont sur une voie royale lorsqu'on sait que cette équipe du WAT, drivée par Bouali, est sur une série de bons résultats et notamment leur nette victoire devant la JSMSkikda sur le score de 2à0. Face aux Harrachis, avides de redressement, il faudra s'attendre à une très bonne réplique de leur part.

Le MCE El Eulma, battu, lors de la journée précédente, à domicile, tentera de se reprendre, à Sétif, devant Maghra dont le stade n'est pas encore homologué. Il est clair que les poulains de Lounici n'auront pas la partie belle devant une équipe de Magra des plus solides et qui ne se laissent pas dicter la conduite à suivre. Le déplacement de l'USMAnnaba, à Saïda, ne sera pas de tout repos pour affronter une équipe du MCS quii est en tain de se réveiller. On sera convié à une empoignade des plus serrées, même si l'avantage du du terrain ne sera pas de trop pour les saïdis. JSMB-RCK promet énormément. Les Koubéens feront tout pour ne pas perdre. Les protégés de Biskri seront avantagés par le fait de s'exhiber devant leurs fans, mais…USMBlida-ABS sera très suivi, mais les Blidéens feront en sorte de ne pas perdre. A Skikda, l'équipe locale est condamnée à renouer avec la gagne en recevant une équipe de l'ASMO qui alterne le bon et le moins bon.

Que le fair play soit au rendez-vous !

Hamid Gharbi

Programme : demain

USMH-WAT

JSMS-ASMO

MCS-USMAn

JSMB-RCK

ASO-ABS

NCB-MCEE

ESM-RCRelizane