MCA : Madoui se rapproche

Près d’une semaine après la décision de se séparer de Bernard Casoni, le MCA n’a toujours pas désigné son successeur. Néanmoins, les touches avec Kheireddine Madoui seraient sur le point d’aboutir. Un accord de principe aurait été trouvé, nous dit-on.

Cela reste à confirmer, mais tout porte à croire que le MCA a trouvé le successeur de Bernad Casoni, démis de ses fonctions au lendemain de l’élimination du vieux club algérois de la Ligue des champions d’Afrique. En effet, à en croire une source interne, le board du Mouloudia est parvenu à un accord avec Kheireddine Madoui.

Le technicien algérien, en poste à Al Ismaili (Egypte) aurait donné son accord de principe aux dirigeants du MCA pour succéder à Bernard Casoni. Il devait, ajoute notre source, s’entretenir une énième fois avec ses dirigeants hier, pour essayer de se défaire de ses obligations contractuelles avec le club égyptien.

Sur le principe, cela ne devrait être qu’une simple formalité pour Kheireddine Madoui qui s’apprêterait donc à pauser ses valises au MCA.

Par ailleurs, les dirigeants du MCA tenteraient toujours de convaincre Rafik Saïfi de former un duo avec Madoui.

L’ancien attaquant international hésiterait encore à faire son come back dans le staff technique du MCA qu’il a dû quitter à la fin de la saison dernière suite à des différends récurrents avec l’ancien coach Bernard Casoni et son assistant Malek.

En attendant, le board du MCA a confié les destinées de la barre technique de l’équipe première à Belkhir qui n’a pas rencontré un franc succès. Sous ses ordres, le MCA a été défait à Sétif par l’Entente (1-0) et fait match nul (0-0) face au CRB.

