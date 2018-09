Ligue 1-Mobilis (3e journée/mise à jour du calendrier) : l’USM Alger, nouveau leader

L'USM Alger, large vainqueur du CA Bordj Bou-Arréridj 3-1, mi-temps 2-1, mardi soir au stade Omar-Hamadi, en match de mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1-Mobilis de football, a pris la tête du classement.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bouderbal (8), Meftah (32), Ibara (52) pour l'USM Alger. Meftahi (10) pour le CA Bordj Bou Arreridj. A la faveur de ce succès, le troisième en quatre matchs, l'USM Alger est leader avec 9 points avec une longueur d'avance sur le duo AS Ain M'lila-MO Bejaia (8 points). Dans l'autre match de mise à jour de la 3e journée, l'ES Sétif a été accrochée à domicile par Paradou AC 1-1, mi-temps (0-0. Les buts du match ont été marqués par Naidji (60) pour Paradou et Bouguelmouna (89 SP) pour l'ESS. Avec ce nul, l'ES Sétif rejoint la JS Saoura à la quatrième place avec 7 points , alors que Paradou partage la sixième position avec la JS Kabylie (6points). Un peu plus tôt dans la Journée, le CR Belouizdad et le MC Alger avaient fait match nul (0-0) en match disputé au stade 20 Août (Alger). Ces trois matches avaient été reportés en raison de la participation aux compétitions africaines de l'ESS et du MCA (Ligue des champions) et de l'USM Alger (coupe de la Confédération).

Résultats :

CR Belouizdad - MC Alger 0-0

USM Alger - CABB Arreridj 3-1

ES Sétif - Paradou AC 1-1



Déjà joués:

Olympique Médéa - AS Aïn M'lila 0-0

DRB Tadjenanet - NA Husseïn-Dey 1-2

JS Kabylie - USM Bel-Abbès 3-1

MC Oran - MO Béjaïa 0-0

CS Constantine - JS Saoura 1-0



NDLR : Ce classement prend en considération la victoire de l'ASAM devant le CRB sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.

----------------------

Classement :

Pts J

1. USM Alger 9 4

2. AS Aïn-M'lila 8 4

--. MO Béjaïa 8 4

4. JS Saoura 7 4

- ES Sétif 7 4

-6-. JS Kabylie 6 4

- Paradou AC 6 4

-8-. CS Constantine 5 4

-- NA Husseïn-Dey 5 4

-- MC Alger 5 4

11. O. Médéa 4 4

12. USM Bel-Abbès 3 4

13- CABB Arreridj 3 4

14-. MC Oran 2 4

-- CR Belouizdad 2 4

16. DRB Tadjenanet 0 4