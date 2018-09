Entretien de M. Ouyahia avec le chef du gouvernement tunisien : Renforcer la coopération bilatérale

Le Premier ministre s'est entretenu avec le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, avec lequel il a abordé les questions régionales d'intérêt commun, et exploré les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

La rencontre a eu lieu en marge du Forum auquel prend part M. Ouyahia, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



Des relations excellentes



Le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, a souligné «l'excellence» des relations algéro-tunisiennes exprimant la nécessité de hisser la coopération économique des deux pays au niveau de leur coopération politique.

«Les relations entre la Tunisie et l'Algérie sont excellentes. Elles sont historiques et exceptionnelles», a-t-il déclaré à l'issue de l'entretien avec M. Ouyahia. Rappelant la tenue, l'année prochaine, d'une réunion du comité bilatéral algéro-tunisien, M. Chahed a indiqué avoir évoqué avec M. Ouyahia divers sujets d'intérêt commun dont «le séjour des touristes algériens qui se sont rendus cet été en Tunisie et les échanges commerciaux entre les deux pays voisins».

Il a ajouté avoir débattu avec M. Ouyahia «la manière de hisser davantage les relations économiques algéro-tunisiennes, de façon à les élever au niveau des relations politiques liant les deux pays sous la direction des présidents Béji Caid Essebsi et Abdelaziz Bouteflika». M. Chahed a qualifié de «positive» sa rencontre avec M. Ouyahia, estimant qu'elle «promet» le meilleur pour l'avenir des relations algéro-tunisiennes.



Échange de vues sur la situation régionale



Cet entretien a permis aux deux Premiers ministres de passer en revue l’état et les perspectives des relations bilatérales. A cet égard, ils se sont félicités du niveau atteint dans la mise en œuvre des décisions issues de la 21e session de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne, tenue en mars 2017, tout comme ils ont réaffirmé leur attachement au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines.

L’entretien a également été l’occasion de procéder à un échange de vues sur la situation régionale, notamment les derniers développements de la crise libyenne, et les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent dans la sous-région.