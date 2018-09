Investissement en Afrique : La Chine promet 60 milliards de dollars

La Chine va consacrer 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains, a promis son président, Xi Jinping, à l'orée d'un vaste sommet économique Chine-Afrique à Pékin. Ce soutien du géant asiatique comprendra notamment 15 milliards de dollars «d'aide gratuite et de prêts sans intérêt», a souligné M. Xi, alors que Pékin est volontiers accusé d'imposer à ses partenaires un endettement intenable via d'onéreux crédits. En ouvrant d'un long discours le septième «Forum sur la coopération sino-africaine», le président chinois s'est ainsi montré soucieux de désamorcer les critiques grandissantes visant l'aide de Pékin aux pays en développement. Il a ainsi assuré, mais sans préciser de calendrier ni de liste des Etats concernés, que la Chine «annulerait» une partie de la dette, arrivant à maturité cette année, des pays les moins développés, enclavés ou insulaires, du continent africain.

Parmi les 60 milliards de dollars de financements supplémentaires promis, figurent par ailleurs des lignes de crédit de 20 milliards de dollars. Deux fonds, consacrés à la finance du développement et au financement des importations de biens africains, seront également établis, d'un montant cumulé de 15 milliards de dollars. Enfin, les entreprises chinoises seront encouragées à investir «au moins 10 milliards de dollars» en Afrique au cours des trois prochaines années. Lors du dernier sommet Chine-Afrique, à Johannesburg en 2015, Xi Jinping avait déjà annoncé une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide et de prêts à destination des pays africains.

Le géant asiatique a de fait investi annuellement plusieurs milliards de dollars en Afrique depuis 2015 dans des infrastructures (routes, chemins de fer, ports) ou des parcs industriels. Selon le cabinet américain China Africa Research Initiative (Cari), basé à Washington, la Chine a prêté à l'Afrique un total de 125 milliards de dollars entre 2000 et 2016.

Le sommet du FOCAC, dont les travaux ont débuté lundi dernier, se tient sur le thème «Chine - Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via la coopération gagnant-gagnant».

Outre les chefs d'Etat et de gouvernement africains, le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et plus d'une vingtaine d'organisations internationales et africaines prennent part à ce forum qui succède aux deux précédents tenus respectivement à Pékin (Chine) en 2006 et à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2015.

Les travaux du Forum se sont poursuivis hier avec deux séances de travail à l'ordre du jour du Sommet, respectivement présidées par le président chinois, Xi Jinping et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa dont le pays assure la coprésidence du Forum durant ces trois dernières années. Les dirigeants et membres du Forum s'expriment à cette occasion sur ce qui a pu été réalisé depuis la mise en place de ce cadre de partenariat ainsi que sur les attentes multiples des pays africains, notamment en matière d'infrastructures de base et de développement.

A l'ouverture officielle de ce Sommet, le président chinois Xi Jinping a exprimé la détermination de la Chine à œuvrer à la concrétisation des objectifs assignés à son partenariat avec l'Afrique, faisant état de «la mise en place, dans les trois prochaines années, de huit initiatives majeures avec les pays africains».