Banque Africaine de Développement : Une expertise au service du développement

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par son vice-président chargé du développement régional, de l’intégration et de la prestation de service, M. Khaled Sherif, a indiqué le ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l'évolution des programmes de coopération en cours d’exécution ainsi que les perspectives et les moyens de renforcer la collaboration dans le domaine de l’industrie. M. Yousfi a rappelé, à cette occasion, l’évolution du secteur industriel qui connaît une «réelle dynamique portée par le secteur public mais aussi le secteur privé qui occupe une place importante dans la sphère économique». Le ministre a fait savoir que certaines filières industrielles, comme les matériaux de construction, la sidérurgie, le textile et l’électronique grand public, enregistrent «des performances en termes de capacités de production grâce à des investissements productifs réalisés par des opérateurs nationaux et étrangers». De son côté, M. Khaled Sherif a exprimé sa satisfaction quant aux évolutions que connaît l’Algérie sur les différents plans tout en marquant la disponibilité de la BAD à accompagner le pays dans son processus de développement économique.



M. Khaled Sherif reçu par le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni



Les deux parties ont échangé sur l’état et les perspectives de coopération avec la Banque Africaine dans le secteur de l’Energie et ont abordé divers sujets liés notamment aux problématiques et opportunités de financement des projets énergétiques structurants et plus particulièrement ceux dédiés à la diversification énergétique, à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables en Algérie et en Afrique.

En cette occasion, le ministre de l’Energie a rappelé la volonté de l’Algérie de consolider les relations et de densifier les échanges avec les pays d’Afrique. Il a également rappelé l’investissement personnel de Son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en faveur du développement de l’Afrique et du génie africain.

Dans cet esprit, le ministre de l’Energie a témoigné de la volonté du secteur de se déployer davantage sur le marché africain, mettant en avant l’expertise et les services que le secteur de l’Energie peut apporter, compte-tenu du haut niveau d’intégration nationale déjà atteint. M. Guitouni a notamment évoqué l’expertise algérienne en matière d’engineering, d’études et de développements des réseaux électriques et gaziers, de fabrication d’équipements, de systèmes d’informations et de formation. M. Sherif effectue une visite officielle en Algérie du 3 au 6 septembre 2018. Il a été reçu lundi dernier par le ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, et rencontrera durant son séjour à Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zâalane, et la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda-Imane Faraoun. Il rencontrera aussi le Gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohammed Loukhal, ainsi que les représentants du monde des affaires et des entreprises.