M. Yousfi reçoit l’ambassadeur de Russie : Mines, chimie, pharmacie et métallurgie au programme

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de Russie en Algérie, M. Igor Beliaev, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale dans les secteurs de l'industrie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien a permis aux deux parties d'aborder les relations de coopération dans les domaines de l'industrie et des mines et les moyens de les approfondir davantage.

Au cours de cette rencontre, M. Yousfi a exprimé la volonté de l'Algérie à renforcer davantage le partenariat économique et industriel avec la Russie notamment dans les secteurs des mines, de l'industrie chimique, pharmaceutique et métallique, ajoute la même source.

De son côté, l'ambassadeur russe a manifesté l'intérêt de son pays à développer des partenariats avec l'Algérie, un des partenaires traditionnels les plus importants pour la Russie. Afin d'examiner les opportunités d'affaires entre Alger et Moscou, une importante délégation d'hommes d'affaires russes visitera l'Algérie au cours des mois prochains, conclut le communiqué.



Le ministre des Relations avec le Parlement en visite de travail en Roumanie



Le ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Beda, effectuera à partir d’aujourd’hui une visite de travail de quatre jours en Roumanie à l'invitation de son homologue roumain, a indiqué hier un communiqué du ministère. La visite s'inscrit dans le cadre de «l'élargissement des domaines de coopération bilatérale et du renforcement des relations de confiance mutuelle entre les deux pays et peuples amis», a précisé le communiqué. Un mémorandum d'entente dans le domaine des relations avec le parlement sera signé durant cette visite entre les deux pays, conclut le communiqué.