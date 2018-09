Rentrée scolaire aujourd’hui : Pour une école de qualité

Plus de 9 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école.

C’est parti pour une nouvelle année scolaire après un repos bien mérité. Les vacances sont bel et bien finies et l’heure est au sérieux, à l’abnégation et aux efforts. Ils sont exactement 9.269.892 à retrouver, dès ce matin, le chemin des 27.351 établissements éducatifs du territoire national. Les écoliers du primaire représentent un taux relativement important, qui se situe autour des 48,8 % du total des élèves. Le coup d'envoi de cette rentrée 2018/2019 sera donné par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghabrit, à partir de la wilaya de Mascara, sous le slogan « Faire du vivre ensemble en paix un acquis et un principe éducatifs et citoyens». Aussi et selon les données récemment fournies par la ministre, lors de la conférence nationale des directeurs de wilaya de l’Education, le nombre d'élèves a connu une hausse de 6,8% durant la période étalée entre 2000 et 2018. De ce fait, et pour accueillir tout ce monde, d’une part, et faire face à la surcharge des classes, d’autre part, c’est l’ensemble des 27.351 établissements scolaires qui ont été mobilisés, outre le recours aux classes en préfabriqué mises en place par le ministère de l'Habitat, aux classes mobiles et au système des classes à double vacation.

Dans ce même objectif d’assurer une rentrée des classes réussie, la ministre de l'Education a instruit les directeurs de wilaya de l’Education à l'effet de mettre en place et dynamiser les cellules d'accueil des élèves et de leurs parents au niveau des Directions de l'éducation et des écoles. Cette louable initiative est à même de contribuer à la réussite de cette rentrée scolaire, notamment par les orientations et les conseils donnés aux élèves et à leurs parents. Il est également question d’encourager la création d’associations de parents d'élèves mais aussi d’informer et sensibiliser la communauté éducative via l'espace numérique du système d'information dédié aux parents.

Figure également parmi les mesures retenues pour cette rentrée, «l'installation de cellules de suivi de la rentrée, une au niveau de l'administration centrale du ministère», lesquelles cellules sont chargées d'intervenir instantanément pour remédier à d’éventuelles insuffisances. Les services du ministère font également part de «deux autres cellules au niveau de chacune des deux inspections générales du ministère afin d'exploiter les informations parvenues des inspecteurs chargés à leur tour du suivi quotidien et l'évaluation journalière de la rentrée scolaire au niveau de leurs circonscriptions respectives».

L’autre bonne nouvelle à mettre en avant, le ministère a, en prévision de cette rentrée, promulgué une circulaire concernant les trois cycles (primaire, moyen et secondaire) portant «allègement du poids du cartable ainsi que la réduction des coûts des articles scolaires et la rationalisation de leur utilisation ». Cette décision de procéder à l’allégement du poids du cartable ou sac à dos pour les élèves du primaire intervient, en fait, après une étude qui a été élaborée par le département de Mme Benghabrit et qui a conclu à l'impératif de l’allègement du cartable, pour les élèves des cycles primaire et moyen, de deux à quatre kg, préconisant, dans ce sens, l'utilisation de cahiers de 64 pages au lieu de ceux de 96 ou 120 pages. Ainsi, et suivant ces orientations, le poids du cartable passera de 2,5 kg à 1,95 kg, pour les écoliers inscrits en 1ère et 2e années primaires. En ce qui concerne les cartables de 3e année primaire, le poids sera réduit de 3,95 kg à 2,75 kg, soit une différence de 1,25 kg. Il est attendu aussi la diminution du nombre des pages des manuels scolaires pour les classes de 3e et 4e années primaires.

Selon les explications fournies récemment par la première responsable du secteur de l'Education, le poids du cartable des élèves des 4e et 5e années primaires sera également revu à la baisse avec une différence de 1,4 kg. Les recommandations portent également sur la nécessité du maintien du cahier d'activités en classe. Il s’agit aussi de «ne pas ramener tous les articles à la fois et de consacrer un casier à la classe », avait souligné la ministre. La réussite de la rentrée scolaire 2018/2019 est tributaire du strict respect de toutes les instructions et orientations données, notamment celles liées aux règles d'hygiène.

Il faut dire à ce sujet que de nombreuses consignes ont été données dans ce sens pour être prêt à 100% et accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Aussi et toujours à l’écoute du partenaire social, la ministre a annoncé une prochaine rencontre, le 10 septembre, avec les différents syndicats du secteur. En somme, toutes les conditions sont réunies pour assurer une bonne rentrée des classes.

Soraya Guemmouri

La rentrée en chiffres

La rentrée scolaire pour l'année 2018/2019 en chiffres établis au ministère de l'Education nationale jusqu'en août dernier.

Le nombre total des élèves : 9.269.892 élèves qui rejoindront les bancs des écoles cette année répartis comme suit :

Le taux des élèves d'enseignement préscolaire : 5,8%.

Le taux des élèves d'enseignement primaire : 48,8 %.

Le taux des élèves d'enseignement moyen : 31,7 %.

Le taux des élèves d'enseignement secondaire : 13,7 %.

Les structures :

Le taux des structures éducatives au niveau national : 27.351 établissements.

Le taux des établissements d'enseignement primaire : 19,31%.

Le taux des établissements d'enseignement moyen : 5,56%.

(Le taux des établissements d'enseignement secondaire n'a pas été donné)

L'encadrement pédagogique et administratif :

Plus de 749.232 fonctionnaires d'établissements éducatifs recensés dont près de 63% de femmes.

L'encadrement pédagogique : 89,9 %.

L'encadrement administratif : 10,1 %.

Répartition des enseignants selon chaque cycle :

Enseignement primaire : 43,1%.

Enseignement moyen : 34,5%.

Enseignement secondaire : 22,4 %.