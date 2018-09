Salon national du manuel scolaire : Grand engouement

La 3e édition du Salon national du manuel scolaire, organisé par le ministère de l’Education nationale, se poursuit jusqu’au 10 du mois en cours à l’esplanade Riadh el-Feth d’Alger. Les élèves ainsi que leurs parents y trouvent tous les livres des trois paliers de l’enseignement, primaire, moyen et secondaire, aux stands de l’Office national des publications scolaires et d’autres maisons d’édition.

«Je n’étais pas obligé de faire le tour des librairies, et ce, afin d’éviter les tracas des premiers jours de la rentrée scolaire en me consacrant à l’achat des fournitures», affirme un parent rencontré sur les lieux.

Une femme confie qu’elle a pu se procurer quelques livres manquants —mathématiques et d’éducation technologique— pour ses enfants. Titres manquants ? Elle affirme avoir effectué les achats juste avant le départ de ses enfants en vacances, mais cela l’a obligée de visiter le Salon et assure qu’elle n’a rien oublié pour que «tout soit prêt pour la reprise des études». La rentrée scolaire rythme la vie des Algériens ces derniers jours et l’organisation de ce salon s’inscrit dans une relation de proximité, ce qui permettra certainement aux parents et à leurs enfants de s’approcher des éditeurs et des différents acteurs de la chaîne du livre en général, et les fournisseurs du matériel pédagogique. Au vu de la disponibilité du livre au niveau des établissements, de nombreux parents ont déjà acquis les manuels avant le départ des élèves en vacances. En somme, la priorité pour les parents venus visiter les stands de ce salon est de compléter la liste des manuels manquants, en plus de la recherche de livres parascolaires et d’exercices et leurs corrigés et autres outils d’appui à la scolarité comme l’apprentissage des langues et des matières fondamentales (les mathématiques, la langue arabe, les sciences technologiques).

En moyenne, le livre est proposé entre 200 et 400 DA : prix unifiés au niveau national au niveau des librairies.

Les visiteurs peuvent s’y rendre de 10h à 19h pour trouver des livres parascolaires proposés par les éditeurs concernant la littérature, les sciences, en passant par les dictionnaires et d’autres supports pédagogiques. Même les ouvrages destinés aux enseignants sont aussi exposés au stand de la Société d’impression d’Alger.

Les organisateurs ont regroupé tous les acteurs de la chaîne éducative. Le stand de L’Association algérienne pour le développement de l’enseignement des mathématiques et technologies de l’information propose divers ateliers et activités au profit des écoliers. Même avec le développement de nouvelles technologies, le manuel est un outil important pour l’apprentissage et l’éducation.

A noter que l’ONPS a édité 75 millions de livres et imprimé plus de 18.000 livres en braille. Selon l’Association des parents d’élèves, la distribution gratuite des livres concerne près de 4 millions d’élèves.

Tahar Kaidi