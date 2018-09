Nouveaux établissements : Plusieurs wilayas en bénéficient

Cinq nouveaux établissements scolaires ouvriront leurs portes aujourd’hui au niveau du chef-lieu de la wilaya de Bouira, indique un rapport de la direction de l'Education. Il s'agit de deux collèges d'enseignement moyen (CEM) et trois groupes scolaires nouvellement réalisés et réceptionnés il y a quelques semaines, a expliqué le directeur de l'Education, Mourad Meziane. La wilaya de Bouira dispose actuellement de 725 établissements scolaires, qui accueillent 179.747 élèves. Selon le document, Bouira a bénéficié d'une enveloppe financière de 37 milliards de centimes accordés par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. «Ce montant est destiné à la réhabilitation et la réparation de 90 écoles primaires réparties sur les 45 communes de la wilaya», a expliqué M. Meziane. La même caisse a accordé entre autres un montant de 182 millions de dinars à la wilaya de Bouira pour assurer le transport scolaire aux élèves ainsi que la maintenance et l'entretien des matériels de transport scolaire, d'après les détails donnés par le responsable. Au total 23.400 élèves sont concernés par le transport scolaire et 238 bus ont été déployés à travers les différents établissements scolaires pour assurer cette commodité aux écoliers, a assuré le directeur de l'Education.



Ghardaïa : toutes les mesures nécessaires



De nouvelles infrastructures scolaires seront aussi ouvertes au titre de la rentrée scolaire 2018/2019 dans la wilaya de Ghardaïa, afin d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a annoncé le directeur de l'Education. Il s'agit notamment d'un lycée (800 places pédagogiques) à Hassi El Garaa, dans la wilaya déléguée d'El Menea (270 km au sud de Ghardaïa), et une quarantaine de classes d'extension d'une capacité globale de près de 700 places réparties dans les communes de Berriane, Seb Seb et Metlili, a détaillé Amar Tibani. «Toutes les mesures nécessaires pour garantir une bonne rentrée scolaire ont été prises par l'ensemble des autorités et les partenaires sociaux», a-t-il assuré. Au total 105.828 élèves, tous paliers confondus, devront reprendre le chemin de l'école au titre de l'année scolaire 2018/2019 dans la wilaya de Ghardaïa. Le secteur de l'éducation de la wilaya compte actuellement 31 lycées avec 25 demi-pensions, 66 collèges d'enseignement moyen (CEM), avec 11 demi-pensions, et 188 écoles primaires dotées de cantines scolaires.



Ouargla : plus de 2,4 milliards DA pour le secteur



Une enveloppe de plus de 2,4 milliards DA a été consacrée pour la promotion du secteur de l’éducation de la wilaya de Ouargla, a-t-on appris hier des services de la wilaya. Le montant est destiné à la réalisation d’une série d’opérations, dont la restauration, le réaménagement et l’équipement de dizaines d’établissements scolaires, la réalisation des cantines, le renforcement du transport scolaire et l’installation des équipements de chauffage, a indiqué le wali, Abdelkader Djellaoui, en marge de l’inspection des établissements scolaires au niveau de la wilaya déléguée de Touggourt, de la daïra d’El-Hedjira. L'enveloppe financière en question a été dégagée sur budget de la wilaya et au titre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales (CGSCL) et des plans communaux de développement (PCD), a-t-on précisé.

M. Djellaoui a fait part, à ce titre, dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de l’Education nationale, du lancement d’une vaste campagne de nettoiement et d’hygiène des établissements scolaires, menée en coordination avec les services des communes, des institutions administratives et des associations caritatives et juvéniles. A noter que le secteur de l’éducation de la wilaya de Ouargla a été renforcé au titre de la nouvelle saison scolaire 2018/2019 par l’ouverture de 12 nouvelles structures pédagogiques, dont dix écoles primaires, une annexe d’enseignement moyen et un lycée.



Illizi : gérer les cantines



Une convention de coopération portant formation qualifiante de 197 agents chargés de la gestion des cantines scolaires vient d’être signée entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et les services de la wilaya d’Illizi, a-t-on appris hier des responsables de la Direction de l’enseignement et de la formation professionnels (DEFP). Inscrite au titre de la mise en œuvre de la convention signée entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT), et celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels, cette convention s’assigne comme objectifs la qualification des agents chargés de la gestion des cantines scolaires, le bon fonctionnement de ces structures, l’amélioration des prestations, a expliqué le DEFP, Youcef Hamdani.