Gendarmerie nationale : Sécurité optimale

Le Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place, en coordination avec les autorités concernées, en prévision de la rentrée scolaire 2018-2019, un dispositif à même de garantir une sécurité «optimale» dans les établissements d’enseignement, leurs abords et sur les voies de communication, a indiqué hier un communiqué de cette institution. Le dispositif (fixe et mobile), comprenant des points de surveillance de proximité, des patrouilles et des barrages filtrants, opère particulièrement aux heures d’entrées et de sorties des classes, ce qui permet également de faciliter la circulation routière à proximité de ces institutions, a précisé la même source. En outre, les unités spécialisées de la GN (unités de sécurité routière et brigades de protection des mineurs), exécuteront des actions de communication et de sensibilisation, à l’attention des enfants scolarisés et de leurs parents, de concert avec les représentants de la société civile, afin de les prémunir contre tout risque d’accidents de la route ou d’acte de délinquance, a ajouté la même source relevant que les actions incluent également des compagnes de sensibilisation envers les conducteurs. Le numéro vert «1055», ainsi que le site de pré-plainte «PPGN.MDN.DZ» restent à la disposition des citoyens pour demander de l’aide, du secours et informer de tout fait pouvant menacer le bon déroulement de cette rentrée scolaire.