Tizi Ouzou : Suivi permanent des élèves

Près de 222.000 élèves, des trois paliers d’enseignement, rejoindront aujourd’hui les bancs des différents établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou, où tous les moyens aussi bien humains que matériels sont mis en œuvre pour la réussite de cette rentrée, a indiqué hier le directeur local de l’éducation, Ahmed Lalaoui, dans une conférence de presse animée à la salle des réunions de la direction de l’éducation. «Tous les moyens matériels et humains sont mobilisés, pour que la rentrée scolaire d’aujourd’hui se déroule dans de meilleures conditions», a rassuré Ahmed Lalaoui, en insistant sur la mise en place de tout l’encadrement pédagogique et administratif pour assurer une scolarité normale de tous les élèves à travers les établissements des trois paliers scolaires. Des instructions fermes ont été données à tous les premiers responsables des établissements scolaires afin d’assurer une meilleure rentrée, mais aussi veiller sur le suivi de la scolarité des élèves tout au long de l’année scolaire qui s’ouvrira officiellement aujourd’hui, a aussi fait savoir le conférencier, tout en assurant que tous les élèves auront une place pédagogique et le livre scolaire qui est disponible en quantité suffisante. Il a aussi indiqué que tous les ayants droit à la prime scolaire de 3.000 dinars, qui sont cette année au nombre de 102.850 élèves, la percevront dans les meilleurs délais. En plus de cette prime de 3.000 dinars, les 102.850 bénéficiaires issus des familles nécessiteuses entre autres auront droit aussi à la gratuité du livre scolaire, a en outre précisé le directeur local de l’éducation.

Concernant la gratuité des livres scolaire, le conférencier a fait savoir que pas moins de 61.59% de l’effectif global des scolarisés sont concernés par cette mesure. Sur le plan des infrastructures à mettre en service, à l’occasion de cette rentrée scolaire, le directeur de l’éducation de Tizi Ouzou a fait état de 11 écoles primaires, 9 extensions d’écoles primaires, onze cantines, 6 CEM et 3 unités de soins (UDS), ainsi que 3 lycées. La mise en service de ces nouvelles structures scolaires, a-t-il expliqué, permettront de baisser la pression que subissent les écoles des localités où sont implantées ces nouvelles structures.

Bel. Adrar