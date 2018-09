DGSN : Un dispositif spécial

Pour assurer le bon déroulement de son plan global de sécurisation des rentrées scolaire et sociale 2018-2019, qualifié d’événement «de grande importance», la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé plus de 60.000 agents de police en provenance de tous les services, a déclaré le Directeur de la sécurité publique (DSP) à la DGSN, le commissaire divisionnaire Abdelmadjid Saâdi, lors du Forum de la Sûreté nationale qui s’est déroulé, hier, à l’École de police supérieure de Châteauneuf. Plus de 9 millions d'élèves rejoignent, aujourd’hui, 5 septembre, les bancs de l'école primaire, du collège et du lycée en toutes quiétude et sécurité.

Une sécurité qui sera assurée pleinement par les unités de police fixes et mobiles. Un dispositif spécial établissements scolaires intégrant les brigades de police judiciaire a été mis en place pour débusquer les dealers au niveau des écoles à la recherche de clients pour leur vendre des psychotropes ou du cannabis. Le plan de la DGSN, impliquant les 48 sûretés de wilaya du pays, comprendra également des points de surveillance de proximité, des patrouilles et des barrages filtrants, opère particulièrement aux heures d’entrées et de sorties des classes, ce qui permet également de faciliter la circulation routière à proximité de ces institutions, a souligné le commissaire divisionnaire. D’autres éléments de la police ont été appelés pour renforcer les effectifs déjà sur place au niveau des stations de bus, de taxis, du métro et du tramway. Pour une rentrée sereine et sans accident, les services de police ont mis en avant leur dispositif axé sur des points de contrôle et des barrages filtrants sur les routes principales et secondaires menant vers les villes, sans pour autant créer du désagrément aux usagers de la route. Dans son plan d’action, les auxiliaires de la justice s’appuieront également sur les caméras de télésurveillance implantées un peu partout dans la capitale et des grandes villes, dont l’objectif est de lutter contre les infractions et autres crimes nuisant aux personnes et à leurs biens. «L’utilisation de la télésurveillance permettra à nos unités d’intervention sur terrain de se déplacer sur place en toute célérité pour neutraliser les criminels», a indiqué Chaâbane Soualhi, chef de service d’analyse criminelle à la Direction de la police judiciaire (DPJ). Le même plan prévoit la multiplication des patrouilles pédestres et motorisées, et de renforcer les opérations coups de poings combinées avec la Gendarmerie nationale, pour éradiquer les foyers criminels et neutraliser, par la même occasion, les délinquants en possession d’armes prohibées, les personnes recherchées par la justice et les dealers de drogue.

Selon le DSP, en sus des établissements scolaires, la Sûreté nationale sécurisera les marchés, les grandes places publiques, les enceintes sportives, les routes, ainsi que les édifices entourant les écoles. Protection et service sont les deux missions principales de la police qui sécurisera, pas seulement lors des rentrées sociale et scolaire, les édifices publics et contrecarrer toute atteinte contre les institutions officielles et les représentations diplomatiques en Algérie. À cet effet, 18.200 policiers ont été affectés pour la sécurisation des édifices publics et 1.100 autres aux ambassades. Au chapitre de la sensibilisation, le représentant de la DGSN a mis en relief l’importance de «la sensibilisation et le rôle constant des services de la sûreté dans la sensibilisation quant aux questions liées à la sécurité du citoyen». Il dit que chaque période de l’année, les services de police, en collaboration avec les parties concernées, procèdent à l’élaboration de cours-pilotes, dont les thèmes retenus pour cette année sont «La sécurité routière», «La mauvaise utilisation d’internet» et «La protection de l’environnement». Pour rappel, la Direction générale de la Sûreté nationale avait mobilisé, dans le cadre du plan de sécurisation de la saison estivale 2018, 150.000 policiers, tous grades confondus, et des moyens et équipements nécessaires, tels que des hélicoptères et des caméras de surveillance, à travers les différents points sensibles et plages au niveau national, avait souligné le conférencier. À cet égard, «77 postes de police ont été mis en service soutenus par 1.700 policiers, de différents grades, dont 100 policières, dotés de tous les moyens et d'équipements nécessaires pour garantir la sécurité des estivants au niveau de 81 plages autorisées à la baignade», a indiqué Abdelmadjid Saâdi.

Mohamed Mendaci