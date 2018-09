Rentrée scolaire aujourd’hui, Solidarité : Les associations reprennent du service

«Donner, c’est déjà agir ! Faire un don matériel pour des enfants démunis est une autre manière d’être acteur de la solidarité.» C’est à travers des slogans pareils, que des groupes de jeunes bénévoles et des associations interpellent les âmes charitables, pour venir en aide aux plus nécessiteux afin d’entamer une rentrée scolaire correcte en faisant des dons de fournitures scolaires.

«Allez on se motive, on se bouge, la rentrée est sur les portes !» lit-on sur la page Facebook du groupe caritatif Ness El-Khir, qui initie encore une fois l’opération «Un cartable, un sourire». L'objectif est de collecter le maximum d'affaires scolaires, cartables, blouses pour des enfants issus de familles démunies et très pauvres. «Un stylo, un cahier, un cartable... Chaque don fait la différence ! Nous collectons également des livres même anciens, mais en bon état. Nous comptons sur vous comme toujours, et nous sommes certains que votre générosité dépassera nos attentes comme toujours», écrivent les animateurs du groupe pour ramener le plus possible de donateurs. Par ce genre d’actions, la société civile est en passe d’assurer la complémentarité avec les autorités publiques. Les campagnes d’aide et de soutien aux familles démunies, si elles ne sont pas un remède miraculeux, constituent néanmoins un moyen de minimiser les effets d’un pouvoir d’achat en constante baisse. Ness El-Khir, Zahra, Dir El-Khir w Enssah, Chabab El-Khir, l’association Le cœur sur la main… des associations caritatives très actives qui se sont mobilisées afin de redonner le sourire à des enfants qui allaient rejoindre leur classe sans cartable, sans cahier et sans tablier. «Un cartable rempli est un sourire arraché, une confiance en soi et surtout de la joie, y compris aux parents qui n’arrivent pas à couvrir les besoins de tous leurs enfants», nous dit Hamza, membre de l’association Nass El-Khir, qui réédite, pour la cinquième année consécutive, son opération de collecte de fournitures scolaires. Hamza nous affirme que tout un système de sollicitation de fonds est établi. «La première condition pour la réussite de l’action se résume en un seul mot : la confiance.» Faisant des réseau sociaux son lien avec les citoyens, notamment les donateurs, l’association a publié sur son site la liste des besoins exprimés par les écoliers et leurs parents afin d’accélérer la collecte et la distribution, pour que tout soit prêt à la rentrée. Ness El-Khir compte près de 10.000 abonnés s’activant à faire la collecte à travers toutes les wilayas. Ils se sont tous unis dans un seul but, celui de permettre aux enfants démunis de bien commencer leur année scolaire. L’opération a été lancée le 24 août, et prendra fin le 10 septembre. «Faites de chaque enfant défavorisé, une lueur pour demain, un médecin, un avocat, un artiste, un ingénieur... soyez l'une des raison de son meilleur avenir», c’est le slogan de Ness El-Khir dont les bénévoles se déplacent jusque chez les donateurs afin de rassembler les articles que les bonnes âmes ont bien voulu offrir. «Dir el-khir w enssah», est une autre association qui s’est mise dans la perspective de donner de la joie à des enfants démunis de rejoindre leur école avec des affaires neuves. «Offrons un sourire aux enfants qui ont vraiment besoin de nous durant cette rentré scolaire, ils attendent votre aide ! Un petit don aura un grand impact «, c’est le slogan de cette jeune association caritative afin de sensibiliser et d’attirer le plus de donateurs possible.



« Le cartable de l’orphelin », initié par le ministère des Affaires religieuses



Du côté des pouvoirs publics, le ministère de la Solidarité national a accordé une prime du cartable scolaire pour l’année 2018-2019 d’une valeur de 5.000 DA, l’opération est financée par la caisse de solidarité nationale. Par ailleurs, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs lance l’initiative «Le cartable de l’orphelin» en faveur des élèves sans parents. Financée par le fonds de la Zakat, cette initiative est supervisée par les conseils «Souboul El-Khairat» relevant de la fondation des mosquées de chaque wilaya, en coordination avec les services locaux concernés. À cet effet, le ministère invite les instances organisées de la société civile, les entreprises économiques et les bienfaiteurs à participer massivement à cette campagne, pour aider un maximum d’enfants orphelins et démunis. Farida Larbi