Les Douanes Algériennes célèbrent leur 54e anniversaire à notre Forum : Une Institution pas comme les autres

L’espace d’une matinée, le temps s’est arrêté sur la date du 4 septembre 1964. Date de création des Douanes algériennes. Une institution pas comme les autres, au regard des missions qui lui sont incombées. Des missions liées à trois dimensions essentielles, à savoir la souveraineté nationale, la protection de l’économie, la protection du patrimoine culturel et historique. Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a marqué la célébration du 54e anniversaire des Douanes algériennes, qui comptent près de 19.000 douaniers, dont 2.500 femmes.

Le Livre d’histoire des Douanes algériennes est jalonné de sacrifices d’hommes qui ont réussi, avec peu de moyens, le challenge de mettre en place une institution digne de son nom et le dévouement d’une génération prête à tous les défis pour être au diapason des standards internationaux. Les liens entre les deux n’a jamais été rompu, puisque au sein de cet établissement relevant du ministère des Finances, car il alimente en grande partie les caisses du Trésor public, on travaille toujours avec des textes qui portent le nom de leur initiateur et non de numéro comme c’est l’usage dans d’autres administrations.

Les Douanes algériennes c’est 19.000 douaniers dont 2.500 femmes, c’est 7 écoles de formation, 15 directions régionales, 52 directions de wilayas et les services de contrôle affiliés ... peut-on faire mieux en l’espace de 54 ans ? Si la date du 4 septembre 1964 marque la naissance, d’autres dates sont aussi importantes. Dans le message du directeur général, lu par M. Djamel Brika, le premier responsable met en exergue trois dates importantes. La première 1979, l’année qui met fin l’utilisation du Code des Douanes françaises et la promulgation des premiers textes de loi du Code des Douanes algériennes, 1991 marque l’entrée des Douanes algériennes dans les normes douanières internationales et enfin 1995 avec l’entrée en vigueur du système SIGAD en l’occurrence le système informatique de gestion et de contrôle des opérations de dédouanement des marchandises.

Parce que la numérisation est devenue plus qu’une nécessité, tous les efforts sont orientés vers cette révolution pour s’adapter aux mutations économiques.

Et question histoire, qui mieux que l historien Mohamed Lahcene Zghidi pour faire revivre la naissance de cette administration algérienne portée à bras-le-corps par des moudjahidine.

Pour l’historien, Mohamed Lahcène Zghidi, cette institution est intiment liée à trois dimensions essentielles, à savoir la souveraineté nationale, la protection de l’économie, et le symbole de la protection du patrimoine nationale.

D’autres intervenants, des anciens cadres à l’image de Mohamed Bahlouli ancien syndicaliste et Abderahmane Benmehdi, ont rappelé l’apport de cette institution à l’économie nationale, et surtout qu’elle a été la première à alimenter les caisses du Trésor public de l’Algérie indépendante. Ils sont revenus sur un temps, où il a fallu faire preuve d’ingéniosité pour surmonter les obstacles. Une époque qui exigeait de grands sacrifices. C’est cette abnégation qui a permis cette institution de rester debout.

Nora Chergui