Spécialistes et corps paramédical : Plus de 200 postes à Laghouat

Au moins 207 nouveaux postes ont été retenus pour le recrutement de médecins spécialistes et des personnels paramédicaux dans différentes structures de santé de la wilaya de Laghouat, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH). Il s’agit notamment du recrutement de 96 médecins spécialistes et de 111 agents paramédicaux, à la faveur d’un concours qui sera organisé septembre courant pour la sélection de ces cadres de la santé, a-t-on précisé. Ces postes de recrutement sont destinés pour 11 Etablissements publics hospitaliers (EPH) et de proximité.