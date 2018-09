Epidémie de choléra : La situation est maÎtrisée

«Le dispositif de veille sanitaire sera maintenu jusqu'à la compréhension des causes réelles de cette urgence sanitaire qu'a connue notre pays et jusqu'à ne plus avoir aucun cas suspect», a déclaré le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui.

Présidant, hier, une conférence de presse sur la situation épidémiologique du choléra au siège du ministère, M. Hasbellaoui a annoncé la tenue de la semaine prochaine d'une rencontre regroupant toutes les parties concernées par ce dossier, et ce, dans l'objectif de consolider le programme de prévention.» Le dispositif demeure en vigueur jusqu'à l'extinction de la maladie, les équipes de santé restent déployées et mobilisées sur le terrain jusqu'à l'identification de la source de contamination «, a-t-il dit. Le suivi épidémiologique quotidien des cas de choléra montre que l'épidémie reste circonscrite» au niveau de la wilaya de Blida, précise M. Hasbellaoui, soulignant que seuls six malades restent hospitalisés à l'EPH Boufarik, tous les autres ont été déclarés sortants après guérison.

Il a rappelé que ses services ont rapidement identifié l'une des causes de la propagation de l'épidémie, il s'agit de la source de Sidi Lekbir, située à Ahmer El Ain dans la wilaya de Tipaza, l'enquête suivait son cours pour l'identification de toutes les causes.» La période d'incubation de cette bactérie peux être relativement longue, il faut donc attendre zéro cas plus une période de dix jours pour dire que la maladie a été éradiquée», a souligné M. Hasbellaoui. M. Mokhtar Hasbellaoui a rappelé, a ce propos, l'instruction ferme du Président de la République de réunir l'ensemble des moyens pour gérer au mieux cette situation.

Par ailleurs, il a tenu à rassurer les parents d'élèves, révélant que des mesures de prévention ont été mises en place à la veille de la rentrée scolaire, annonçant l'élaboration, en coordination avec le ministère de l'Education, d'un programme spécial pour enseigner aux enfants comment se protéger des maladies transmissibles. Saisissant l'occasion le ministre a tenue à remercier l'ensemble des secteurs pour l'efficacité de leur implication dans cette urgence sanitaire, il a aussi salué la mobilisation sans précédent des équipes médicales, paramédicales, des gestionnaire de la santé au niveau national. «Nous n'avons à aucun moment demandé a quelqu'un de mettre un terme a son congé, ils sont rentrés d'eux mêmes, ce qui atteste de leur dévouement et de leur amour du métier», a-t-il fait savoir. Le ministre a également rendu hommage à l'efficacité de la presse nationale qui s'est mobilisée pour informer le citoyen , rappelant que quels que soient les programmes de prévention que son département mettra en place ils resteront insuffisant s'il n'y a pas l'adhésion des citoyens et de tout les acteurs concernés. Il a, dans ce contexte, insisté sur l'importance de l'application des mesures d'hygiène préventive aussi bien individuelles que collectives, «il s'agit là de gestes devant être systématiques à longueur d'année», a-t-il noté. Faisant un point détaillé de la situation M. Djamel Fourar, directeur général de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé a affirmé qu'aucun nouveau décès «n'a été notifié en dehors des deux décès enregistrés à Blida». Il a fait savoir que les services du ministère ont enregistré depuis l'apparition de l'épidémie, le 7 août dernier, 221 hospitalisations dont 86 cas confirmés et 135 négatifs.

De son côté, le Pr Zoubir Harat, directeur général de l'institut Pasteur, a fait savoir que son département mène, depuis l'apparition de la maladie, un travail d'investigation qui consiste à identifier dans un premier temps toutes les sources de contamination, notamment les points d'eau (les sources, les fontaines, les puits, etc.), avant d'analyser la souche bactérienne responsable de cette épidémie, « nous menons un travail sans relâche pour identifier les points de contamination», a-t-il dit.

Sarah A. Benali Cherif