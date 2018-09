Permis miniers : Nouvelles modalités d’exploitation

Les modalités et procédures d’attribution des permis miniers ont été fixées par décret exécutif publié au Journal officiel n° 49. En application des dispositions de la loi minière du 24 février 2014, ce décret fixe la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières, que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructure, d’équipement et d’habitat, arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s).

Il fixe également des modalités et procédures d’instruction des dossiers de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers. Les modalités et procédures de l’adjudication des permis d’exploitation de mines ou de carrières sont aussi fixées par le décret.

Ainsi, la liste des substances minérales relevant du régime des carrières, objet de permis d’exploitation de carrières que les walis territorialement compétents peuvent attribuer dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya(s) comporte : les calcaires, grès, quartzites, granites, basaltes et toutes autres roches éruptives ou métamorphiques pour granulats y compris sables concassés, tuf et sables des dépôts alluvionnaires ou autres destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d’eau, galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout-venant. S'agissant des modalités et procédures applicables à l'attribution des permis miniers, il est indiqué que les permis miniers sont octroyés par voie d’adjudication ou par attribution directe.

Dans ce cadre, il est expliqué que l’adjudication est la procédure visant à obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires après mise en concurrence et sélection des demandeurs, selon des exigences définies dans le cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à l’adjudication considérée. L’attribution directe est l’octroi d’un permis minier sans appel formel à la concurrence, mais sous les conditions et réserves que le demandeur du permis minier présente une demande conforme aux dispositions du décret et justifie de capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières prévues, selon le décret.

Le recours à ce mode d’octroi s’applique aux permis miniers délivrés dans le cadre de programmes de recherche minière pour le compte de l’Etat, les titulaires d’un permis de prospection minière en vigueur, les titulaires d’un permis d’exploration minière en vigueur et aux titulaires d’un permis minier en vigueur. Le recours à ce mode d'octroi s'applique également aux demandes de permis miniers présentées, demandes de permis miniers présentées pour la satisfaction exclusive de besoin d’installations et de transformation de substances minérales en activité et aux demandes de permis miniers présentées par les entreprises retenues pour la réalisation d’infrastructures, d'équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement nationaux ou de (des) wilaya (s), demandes de permis miniers présentées par les entreprises publiques économiques en charge de projets de développement de gîtes miniers assignés par les pouvoirs publics. L’octroi de permis miniers correspondant aux demandes est assorti du paiement d’un produit d’attribution, conformément à la législation, auprès des receveurs des impôts et versé au fonds du patrimoine public minier. Avant d’engager toute adjudication ou attribution directe, l’autorité administrative compétente après visite des lieux et examen des possibilités d’exercice de l’activité minière projetée, élabore les dossiers techniques et les soumet à une enquête préalable, auprès des wilayas sur les territoires desquelles se trouvent lesdits indices, gîtes et gisements et/ou tout autre site minier, pour les permis miniers à octroyer par l’Agence nationale des activités minières, des services habilités de wilaya et de l’Agence nationale des activités minières dans le cas de permis miniers à octroyer par le wali territorialement compétent. D'autre part, il est indiqué que nul ne peut obtenir un permis minier s’il ne possède pas les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les activités minières objet de sa demande et assumer les obligations y découlant.



Les explications du ministère de l’Industrie



Le ministère de l’Industrie et des Mines rappelle que le décret exécutif 18-202 fixant les modalités et procédures d'attribution de permis miniers intervient en application de la loi minière du 3 juillet 2001 qui a abrogé et remplacé celle du 24 février 2014. Cette dernière précise que les textes pris en application de la loi minière 01-10, continueront à être appliqués, jusqu'à la publication des textes nouveaux. Ainsi, les anciennes dispositions relatives aux modalités et procédures d'attribution des permis miniers ont continué à être appliquées, mais sont remplacées par celles prévues par le décret exécutif du 5 août 2018 qui vient d'être publié.

Selon le ministère, ce décret est fondamental et permet d'administrer la quasi-totalité de l'activité minière en Algérie. Les principes essentiels développés dans le décret ont trait à l’attribution des permis et relève des prérogatives de l’Agence nationale des activités minières (ANAM).

Cependant, le wali territorialement compétent peut, dans le cadre de la réalisation des projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de la wilaya, octroyer des permis d’exploitation de carrières. Néanmoins, ce n’est pas l’ensemble des substances minérales relevant du régime des carrières qui peut faire l’objet de tels permis pouvant être attribués par le wali, mais seulement les substances minérales utilisées par lesdits projets, et dont la liste est fixée dans le décret.

Les permis sont octroyés par attribution directe ou par voie d'adjudication, au demandeur qui doit disposer des capacités techniques et financières requises. Avant d’engager toute adjudication ou attribution directe, des dossiers techniques sont élaborés et soumis à enquête préalable, auprès des services compétents.

L'attribution directe s'applique aux programmes de recherche minière pour le compte de l'Etat : aux titulaires d'un permis de prospection (ou d'exploration) désirant entreprendre une activité d'exploration (ou d'exploitation) et aux renouvellements de permis de prospection, d'exploration ou d'exploitation soient d’autres points abordés par le ministère.



Le capital étranger autorisé



Il s’agit également des demandes de permis miniers de substances stratégiques, formulées par une entreprise publique économique ou par un établissement public. Afin d'exercer son activité minière, cette entreprise ou cet établissement peut conclure un contrat avec une personne morale de droit algérien ou étranger.

Sont également concernées les demandes des titulaires de permis pour la satisfaction exclusive des besoins de leurs installations, en activité, de transformation de substances minérales ou encore celles des entreprises retenues par le wali, dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructures, d’équipements et d’habitat arrêtés dans les programmes de développement de la wilaya.

Les demandes des entreprises publiques économiques en charge de projets assignés par les pouvoirs publics figurent aussi sur la liste. Pour les «demandes citées ci-dessus, l'attribution directe de permis est assortie du paiement d'un produit d'attribution», est-il indiqué.

Il est poursuivi que l’adjudication s'applique, aux autres cas et vise à obtenir des offres de plusieurs soumissionnaires, après mise en concurrence et sélection des demandeurs, selon des exigences définies dans le cahier des charges fixant les clauses et conditions applicables à l’adjudication considérée.

L'octroi de permis par adjudication repose sur une procédure et des principes en lien avec le contrôle de la conformité des offres. Après la préparation du cahier des charges, le lancement de l'adjudication, la réception des soumissions et l'ouverture publique des plis, par l’ANAM, cette dernière vérifie, séance tenante, l'existence matérielle des documents exigés et se prononce sur la recevabilité ou le rejet du dossier, conformément aux dispositions du cahier des charges. Il s’agit aussi d’une évaluation des offres techniques. L'ANAM procède ensuite à l'évaluation des offres techniques des soumissions déclarées recevables, afin de sélectionner les offres conformes aux dispositions du cahier des charges.

Intervient également la notification des résultats de l'évaluation technique. A l'issue de cette évaluation, l’ANAM notifie aux soumissionnaires non retenus les raisons du rejet de leur offre technique et invite les soumissionnaires retenus à présenter une offre financière. Lors de l'ouverture des plis des offres financières, l’ANAM sélectionne, séance tenante, celles qui sont conformes et retient la proposition la plus avantageuse, sur la base du (ou des) critère(s) fixé(s) dans le cahier des charges.

A l'issue des travaux de sélection du soumissionnaire ayant remis l'offre la plus avantageuse, un procès-verbal d'adjudication est remis audit soumissionnaire par l’ANAM qui restitue aux soumissionnaires non retenus, les chèques constituant leur offre financière.

Le soumissionnaire retenu dispose d'un délai de trois mois, pour remettre à l’ANAM le dossier requis de demande de permis minier. Durant ce délai, l’ANAM examine le dossier de demande de permis minier et peut émettre des réserves à lever par le soumissionnaire.

Il est mentionné que dès que le dossier de demande de permis est recevable, l’ANAM délivre au soumissionnaire retenu, le permis minier.



Quelques dispositions relatives aux différents permis



Le ministère souligne qu’aucun permis ne peut être attribué sur un site protégé. Les différents permis portent sur la prospection minière, l'exploration minière, l'exploitation de mines, l'exploitation de carrières, l'exploitation minière artisanale et le ramassage, la collecte et/ou la récolte de substances minérales. Ces permis sont attribués par l'ANAM. Cependant des permis d'exploitation de carrières peuvent être attribués par le wali, dans les conditions indiquées, selon la même source.

Les formulaires de demande de permis, les dossiers réglementaires standards ainsi que les formes des documents et les canevas y afférent, devant être joints à la demande, sont annexés au décret.

Les permis sont octroyés pour des durées fixées et peuvent être renouvelés si le titulaire a rempli ses obligations. Par contre, ils peuvent être suspendus ou retirés après mise en demeure, en cas d'infraction.

Le rejet de la demande de permis, ou le retrait d'un permis accordé, peut faire l’objet d’un recours, auprès du ministre chargé des Mines, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du rejet ou du retrait.

Le décret précise également, pour les différents permis, les conditions de renouvellement, renonciation, cession ou transfert total(e) ou partiel(le), extension ou modification de périmètre et d'extension à d'autres substances minérales ou fossiles.