Nouvelle ville de Bouinane : 3.600 logements en octobre

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé dimanche la distribution de 3.600 logements de type location-vente, au cours du mois d'octobre prochain au niveau de la nouvelle ville de Bouinane (est de Blida).

Lors d'une visite de travail et d'inspection, qu'il a effectuée dans la wilaya de Blida, pour s'enquérir de l'avancement des travaux de réalisation des différents projets de logement au niveau de la nouvelle ville de Bouinane, au nombre de 32.000 unités de différentes formules, le ministre a précisé que «3.600 unités de logement de type location-vente seront distribuées au cours du mois d'octobre prochain».

«L'opération de relogement se poursuit jusqu'à la fin de l'année en cours, où près de 9.000 unités de logement de types location-vente et promotionnel public seront distribuées», a indiqué M. Temmar, qui a mis en avant la nécessité de parachever les dernières retouches pour distribuer les logements dans les délais fixés». Évoquant les enveloppes financières «considérables» affectées par l'État pour l'édification de cette nouvelle ville, le ministre a relevé l'affectation de 43 milliards DA pour la réalisation des routes et différents réseaux, ainsi que des établissements éducatifs, dont 10 milliards ont été consacrés à l'acquisition du foncier, outre 610 millions DA pour le réaménagement de l'ancienne Amroussa.

Ces montants, poursuit le ministre, seront affectés pour la réalisation de 204 structures publiques qui concernent différents secteurs comme la santé, l'enseignement, le sport, la culture et l'administration, outre 40 autres structures dans le cadre des cités intégrées.