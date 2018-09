Importations alimentaires en 2018 : Légère hausse

La facture globale des importations des produits alimentaires a connu une légère hausse durant les 7 premiers mois de 2018, alors que celle des 6 principaux produits alimentaires a enregistré une légère baisse, a appris l'APS auprès des Douanes. La facture globale d'importation du groupe des produits alimentaires a atteint 5,236 milliards de dollars (mds usd), entre janvier et fin juillet 2018, contre 5,185 mds usd durant la même période de 2017, soit une hausse de 51 millions de dollars (+0,98%), détaille le Centre national des transmissions et du système d'information des Douanes (Cntsid). Sur les 5,236 mds usd d'importations alimentaires globales, les six principaux produits alimentaires (céréales, laits, sucre et sucreries, café et thé, légumes secs et viandes) ont été importés pour 3,803 mds usd au sur les 7 premiers mois de 2018, contre 3,875 mds usd sur la même période de 2017, en baisse de 1,85%. Ainsi, la facture des céréales, semoule et farine, représentant 36% des importations alimentaires de l'Algérie, a grimpé à 1,88 mds usd contre 1,69 mds usd, soit une augmentation de 192 millions de dollars, en augmentation de 11,32% entre les deux périodes de comparaison. Les importations en lait et matières premières des produits laitiers ont également enregistré une hausse en s'établissant à 888,64 millions usd contre 879,58 millions usd, en hausse d'un peu plus de plus de 9 millions usd (+1,03%). En revanche, les importations pour le reste des produits alimentaires essentiels ont enregistré des baisses. Ainsi, la facture d'importation du sucre et sucreries a diminué à 522,1 millions usd contre 698,85 millions usd, en baisse de 176,75 millions usd (-25,29%). Quant aux importations des viandes, elles ont reculé en s'établissant à 124,37 millions usd contre 152,36 millions usd, en baisse de près de 28 millions usd (-18,37%). De même, les importations du café et thé ont enregistré une baisse à 213,07 millions usd contre 252,99 millions usd (-15,78%). Pour les légumes secs, ils ont baissé à 170,23 millions usd contre 198,13 millions usd (-14,08%). En dehors de ces six principaux produits, le reste du Groupe des produits alimentaires a été importé pour 1,43 mds usd de janvier à fin juillet 2018 contre 1,31 mds usd de janvier à fin juillet 2017 (+9,16%). Concernant les huiles destinées à l'industrie alimentaire (classées dans le Groupe des biens destinés au fonctionnement de l'outil de production), leurs importations ont diminué à 498,91 millions usd sur les 7 premiers mois de 2018 contre 513,48 millions usd sur la même période de 2017 (-2,84%). Ainsi, la facture globale du Groupe des produits alimentaires et des huiles destinées à l'industrie alimentaire s'est chiffrée à 5,734 mds usd sur les 7 premiers mois de l'année en cours contre 5,698 mds usd sur les 7 premiers mois de l'année écoulée, en hausse de 0,63%.