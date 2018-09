Loi sur les assurances au programme de la session parlementaire 2018/2019 : Une réforme tant attendue

Parmi les dossiers qui seront examinés, lors la session parlementaire 2018/2019, figure la loi relative aux assurances, dont la mouture est actuellement au niveau du ministère des Finances. Une réforme tant attendue par les acteurs du secteur, tant elle est censée opérer la modernisation d’un marché en quête de redéploiement dans un contexte difficile.

Le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurances et de réassurance (UAR) avait précisé que cette «réforme structurelle, engagée par l’Autorité de régulation, consiste en la révision de loi 06-04 du 20 février 2006 modifiant et complétant l’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances».

Une initiative qui «devrait permettre d’apporter les améliorations nécessaires en matière, notamment, d’élargissement de l’offre assurantielle, de diversification des canaux de distribution et d’organisation de la supervision des assurances», devait préciser M. Brahim Djamel Kessali. Dans le cadre de cette démarche, l’UAR avait transmis à la tutelle une série de propositions devant servir à l’élaboration de l’esquisse préliminaire portant projet de loi des assurances.

Un cadre devant permettre de cerner les insuffisances actuelles, de consolider les textes législatifs en vigueur pour les adapter aux évolutions du marché. À propos de cette réforme, le PDG d’Alliance Assurances, M. Hassan Khelifati, a fait état, dans un entretien accordé à notre quotidien, de «propositions pertinentes qui s'inscrivent dans l'objectif de la garantie de l'indépendance de la régulation».

Autrement dit, «soit le ministère des Finances garde l'autorité du contrôle, donc il peut mettre la propriété du capital des entités publiques dans une holding indépendante, soit il garde les compagnies d'assurances sous la coupe de la Direction générale du Trésor, et transférer la régulation dans une agence indépendante ou dans une autre autorité du marché financier, comme la Cosob», dit-il dans ce sens.

Les assureurs ont également demandé «de consacrer le principe selon lequel l'assurance doit être payée au comptant, l’ouverture davantage de réseaux pour les produits spécifiques (assurance voyage, Cat-Nat…), pour atteindre une plus grande diffusion de l'assurance et contribuer à l’ancrage de la culture des assurances chez la population». Orientée vers un objectif d’amélioration et de consolidation des capacités des sociétés d'assurances en matière de collecte de l'épargne, la révision de la loi de 2006 devra répondre aux préoccupations des acteurs du marché des assurances pour la mise en place d'un cadre réglementaire, mieux adapté à la conjoncture et aux objectifs du secteur en matière d’innovation et de communication.

Dans cette optique, il sera question «de clarifier les dispositions ambiguës de la loi et qui peuvent altérer la relation entre assurés et assureurs», avait précisé, à ce sujet, le PDG de la Compagnie centrale de réassurance (CCR).

Les assureurs plaident aussi en faveur de la dynamisation de la place boursière, la mise en place d'un marché financier attractif, l'allègement des conditions d'accès à l'intermédiation d'assurances pour une meilleure distribution des produits d'assurances, ainsi que pour la mise en place d'un cadre transparent pour développer les capacités concurrentielles du secteur des assurances en Algérie.

