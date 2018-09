Nouvelle jetée de GNL et extension du port pétrolier de Skikda : soumission de quatre Offres techniques

Quatre soumissionnaires ont déposé des offres techniques pour la réalisation d’une nouvelle jetée de GNL et l’extension du port pétrolier de Skikda inscrit dans la stratégie SH 2030. Il s’agit de Hyundai EetC (Corée du Sud), de HEC - China Harbour Engineering Company, d’Orascom Construction - BESIX (Égypte et Belgique) et de Ronesans/Ballast - Nedam (Turquie et Pays-Bas).

Lors d’une conférence organisée, hier, au niveau du siège de Sonatrach, consacrée à la présentation du projet, Mounir Belhocine, BDM auprès de Sonatrach, a fait savoir que ce projet permettra, entre autres, au méga-train GNL de Skikda de porter sa production à sa capacité nominale, de l’accostage de navires de grande capacités (220.000 m3), ouvrant des perspectives supplémentaires de marché pour le GNL algérien. Aussi, il permettra la prise en charge des besoins actuels et futurs, en installations portuaires pour les produits issus de l’activité de raffinage et de pétrochimie. Intervenant à cette occasion, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould-Kaddour, a mis en exergue la valeur de concertation dans la réalisation des projets, indiquant que «le manque de concertation dans le cadre de différentes activités que nous avons constitue l’un des grands défauts des entreprises algériennes». Il dit, dans ce sens, que «quand on réfléchit à investir dans un domaine, il faudrait tout d’abord que ce soit une réflexion intégrée. C'est-à-dire tous les aspects de projet doivent être pris en charge».

Pour appuyer ses dires, le PDG a cité, à titre d’exemple, le méga-train construit à Skikda, en indiquant que celui-ci ne sert à rien sans la construction en parallèle des bacs de stockages. Mettant l’accent sur le gaz naturel liquéfié (GNL), M. Ould-Kaddour a fait savoir que «celui-ci est un produit très demandé sur le marché national et à l’international». Évoquant à cette occasion l’internationalisation de l’entreprise, le premier responsable de Sonatrach a insisté sur la nécessité de renforcer son entreprise sur les marchés à l’international. «On veut que notre entreprise soit une entreprise internationale et l’une des meilleures entreprises dans le monde», a-t-il indiqué. Mais, pour atteindre cette étape, le même responsable a indiqué qu’ «il nous faut des capacités». Et de poursuivre : «Vendre le GNL à l’étranger est l’un des moyens importants que nous avons pour développer nos capacités.» M. Ould- Kaddour n’a pas manqué de mettre l’accent sur sa dernière visite au Pérou et en Bolivie, où il a constaté que les pays étrangers cherchent à exploiter l’expérience de Sonatrach. «Notre entreprise a une grande expérience qu’il faudrait capitaliser et exploiter», a-t-il insisté.

Pour cela, a-t-il ajouté, qu’«il est primordial de concrétiser en premier lieu nos propres projets qui devront être des projets intégrés et stratégiques qui permettent le développement de l’Algérie». Mettant par ailleurs à profit cette occasion, le PDG a invité les différents responsables et entreprises pour assister à l’événement qui aura lieu, les 9 et 10 le septembre au CIC, pour la présentation du plan stratégique des dix prochaines années de l’entreprise Sonatrach. Il a précisé qu’ils ont fixé, dans la stratégie SH2030, d’atteindre 55% d’intégration locale.

À ce propos, il a indiqué que «la réalisation de ce plan stratégique a besoin de la coopération et de la participation de tout le monde». S’agissant en outre du projet, Mounir Belhocine a fait savoir qu’il comporte quatre tranches, à savoir : une nouvelle jetée avec un nouveau poste de chargement dédié au GNL, la reconversion du poste existant de chargement de GNL en poste de chargement GPL (propane et butane), confortement de la jetée principale nord existante (brise-lames) et son extension, réalisation d’un nouveau poste de chargement et de déchargement dédié à l’accostage des navires de 50.000 à 250. 000 t, pour les produits bruts et raffinés. S’agissant de la dernière tranche, il est prévu de procéder à l’installation du nouveau bras de déchargement du MTBE au poste A1 et l’installation d’une ligne et son interconnexion au bac de stockage de RA1K.

Il y a lieu de rappeler que pour compléter les contours techniques du projet, plusieurs rencontres ont été organisées entre les cadres de Sonatrach, et ceux de la direction des travaux publics de Skikda, de la direction de l’environnement de la même wilaya. En ce qui concerne le coût et le délai, les organisateurs de cette journée ont souligné qu’il seront connus au terme de l’évaluation des offres techniques, qui se déroulera durant ce mois en cours.

À ce titre, l’un des organisateurs a fait savoir qu’il est fort probable de connaître l’entreprise retenue d’ici fin septembre ou début octobre.

Makhlouf Ait Ziane