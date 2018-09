Bilan des réalisations des vingt dernières années : Il sera soumis au président de la République

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a révélé, hier à Alger, que le bilan des réalisations des 20 dernières années, que son parti s'attelle à établir depuis cinq mois, sera soumis au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «cette semaine».

Lors d'une rencontre avec les représentants de l’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) et de l'Organisation nationale des enfants des moudjahidine (ONM), dans le cadre de la concrétisation «d'un front national solide» auquel le Président de la République avait appelé dans son message, à l'occasion de la journée nationale du moudjahid, M. Ould Abbès a indiqué que «l'opération de recensement et d'évaluation des acquis réalisés dans le pays dans différents domaines s'est achevée et le bilan sera soumis cette semaine au Président de la République». «L'appel du Président de la République à former «un front populaire fort» vise à garantir la stabilité du pays et la préservation des acquis réalisés durant les deux dernières décennies», a-t-il dit, faisant savoir que «le montant dépensé depuis 1999 pour la réalisation d'infrastructures dans différents domaines à l'instar des universités, des routes et des barrages, se chiffre à 1.000 milliards de dollars». Rappelant qu' «à l'instar de la Déclaration du 1er Novembre 1954, l'appel du Président de la République intervient au moment opportun, car le danger subsiste toujours», le SG du FLN a précisé que «les quantités considérables de drogue saisies, notamment aux frontières ouest et l'affaire des 701 kg de cocaïne sont la preuve que l'Algérie est ciblée».