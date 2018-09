Clôture de la 32e édition du camp arabe de scouts : Message de remerciements au Président Bouteflika

Le commandant des scouts de l’Arabie saoudite, Mohamed Elhazaz, a adressé, au nom de tous les participants à la 32 édition du Camp arabe des Scouts, un message de remerciements et de gratitude au Président Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance à ses efforts et à son soutien aux Scouts algériens, à la jeunesse et à l’enfance. Lors de son allocution à la clôture de cette 32e édition à l’Opéra d’Alger en présence d’ambassadeurs, M. Elhazaz a mis en exergue les acquis réalisés en Algérie sous la présidence éclairée de M. Bouteflika, grâce notamment à la promulgation de la Charte pour la paix et de la réconciliation nationale, devenue un exemple mondial, rappelant que l’Organisation des Nations unies a adopté la proposition de l’Algérie pour « la journée mondiale du vivre ensemble». Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a appelé, lors de son intervention, le Mouvement des scouts arabes à « unifier les efforts et à collaborer pour réaliser le rêve arabe qui vise à mettre en œuvre la sécurité, la stabilité et le développement dans la région arabe». Dans ce cadre, le ministre a mis en exergue la nécessité de mobiliser le Mouvement des scouts musulmans dans le monde arabe, tout en adoptant une nouvelle approche pour collaborer dans le développement au profit de la postérité », et précisera que la jeunesse est «la force de la patrie et son espoir pour la réalisation du développement et de la stabilité ». Pour sa part, le commandant général des SMA, Mohamed Boualleg, a souligné l’importance d’organiser le Camp arabe des scouts en Algérie pour la troisième fois consécutive, pour « rassembler tous les enfants et les bonnes volontés de la nation arabe dans l’objectif de réaliser le rêve de la nation arabe », appelant la jeunesse arabe à « unifier les rangs et à collaborer pour restaurer la paix et la prospérité » dans le monde arabe, qui fait actuellement face à différents circonstances et défis, entre autres sécuritaire, politique et économique. Le ministre a appelé les scouts arabes à s’inspirer du sacrifice de la jeunesse de la guerre de Libération algérienne pour libérer la patrie du joug colonial.De son côté, la commandante des Scouts libanais, Iman Khourie, a souligné l’importance d’organiser cet évènement en Algérie à un moment où la nation arabe a besoin de sa jeunesse pour faire face aux défis.

Hichem Hamza