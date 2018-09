Réserves sur le film Ben M’hidi : Une procédure ordinaire réglementaire

Les réserves émises par le Centre de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954 au sujet du film sur Larbi Ben M'hidi est une procédure réglementaire tout à fait ordinaire et en adéquation avec les lois régissant la production cinématographique, a indiqué hier le directeur du centre, Djamel Eddine Miâadi. Le directeur du centre de recherche a rappelé que le réalisateur et coproducteur de ce film, Bachir Derrais, avait reçu des réserves et des observations de la part d'une commission de visionnage, composée d'experts et d'historiens, qu'il «se doit de prendre en considération en vertu de la loi sur le cinéma et du contrat liant les deux parties», avant de projeter le film. En vertu de la loi 11-03 sur le cinéma, publiée en février 2011, «l'exploitation des films et des supports de communications est soumise à un visa», explique Djamel Eddine Miâadi, rappelant que le centre de recherche veille à la «véracité des productions» vu l'interdiction par le même texte du financement et la production d'œuvres «portant atteinte aux religions ou à la révolution de novembre et ses symboles». Cette commission, qui œuvre encore à finaliser les réserves et observation sur le film Ben M'hidi, «garantie l'authenticité des travaux sur la guerre de libération nationale», explique le directeur du centre, en rappelant que c'est un travail ordinaire pour toutes les productions du ministère des Moudjahidine, dont Zabana, de Said Ould Khelifa, Lotfi, d’Ahmed Rachedi, ou encore Crépuscule des ombres, de Mohamed Lakhdar Hamina. Coproducteur et réalisateur du film Ben M'hidi, Bachir Derrais avait annoncé que le ministère des Moudjahidine avait «interdit toute projection ou exploitation de son film avant de prendre en considération les réserves émises par la commission de visionnage». Le film annoncé et retardé à plusieurs reprises était attendu pour cette fin d'année, et avait été complètement finalisé et remis aux coproducteurs pour visionnage. Le réalisateur avait déclaré que le contenu du film avait été rejeté par la commission, et qu'il y voyait une «dangereuse forme de censure et une atteinte à la liberté de création cinématographique», ajoutant que son travail est resté «fidèle aux écrits de grandes figures historiques». Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, s'exprimant sur l'interdiction d'exploitation du film Ben Mhidi, a indiqué que le film devait être «conforme à son premier scénario», ajoutant que «les remarques et réserves émises par la commission doivent être prises en charge, pour que le film soit conforme au texte».