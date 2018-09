Musée du moudjahid de Tissemsilt : Commémoration du 54e anniversaire de la mort du moudjahid Mohamed ChaÂbani

Le musée du moudjahid de la wilaya de Tissemsilt a organisé lundi dernier une manifestation placée sous le signe «Symboles de la mémoire nationale» en commémoration du 54e anniversaire de la mort du chef de la Wilaya VI historique, le moudjahid colonel Mohamed Chaabani, a-t-on appris du directeur de ce musée.

Cette manifestation a comporté une exposition mettant en exergue, à travers des ouvrages, des revues, des publications, des affiches et des photos, le parcours militant et héroïque du colonel Mohamed Chaabani durant la glorieuse guerre de Libération nationale, a souligné Mohamed Adjed. Des dépliants et prospectus ont été distribués aux citoyens, notamment les jeunes pour leur relater l’histoire du moudjahid feu Chaabani, en plus du lancement d’une action de sensibilisation sur ce combattant de la Révolution via le portail électronique du musée et sa page officielle sur les réseaux sociaux. Le moudjahid Mohamed Chaabani, né dans la ville de Oumeche (wilaya de Biskra) le 4 septembre 1934, a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale en 1956 où il a démontré son courage et ses compétences lui valant le commandement de la Wilaya VI historique en 1959 jusqu’à l’indépendance et occupa ensuite le poste de chef de la 4e Région militaire. Il fut désigné en 1964 membre du bureau politique du Front de libération nationale FLN puis membre de l’état-major de l’Armée nationale populaire.