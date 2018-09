Parution d’ El Hofra : première Œuvre de Bellili

El Hofra (La fosse) est le titre de la première œuvre du jeune écrivain Djallaleddine Bellili, qui a été publiée début septembre par la maison d'édition «El Mouthakaf». «L'oeuvre se décline en 130 pages, sous forme d'un recueil de 48 lettres émises par diverses personnes partageant les mêmes sentiments à l'égard de ce qui les entoure», a expliqué le jeune auteur de 26 ans originaire de la ville d'Oued Nedja (Ouest de Mila). Le livre alterne récit, dialogue et description sur les multiples questions évoquées dans ses missives, a-t-il ajouté. «La fosse contient la personne et l'isole de l'extérieur limitant ses perceptions et ses émotions de joie ou de crainte à seulement ce qui se trouve à l'intérieur», note Djalaleddine. La rédaction de cette œuvre a débuté en 2016 et s'est terminée en 2018, a confié le jeune auteur, qui promet de poursuivre l'écriture qui représente pour lui «une passion plutôt éloignée», reconnait-il, de sa profession de steward de train et de sa formation en informatique.