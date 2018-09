Prix littéraire « El-djazaÏr takra’A » du roman arabophone : Six romans retenus dans la courte liste

Avec l’émergence de nombreux auteurs sur le chemin de la création littéraire, les prix qui récompensent les auteurs en Algérie fleurissent et ça ne peut faire que du bien à la promotion de la littérature algérienne. Récompensant les meilleurs romans algériens parus en langue arabe, l’édition «El Djazair takraà» a divulgué la courte-liste des six romans retenus pour le grand prix, dont la cérémonie de remise des prix devrait avoir lieu au mois d’octobre prochain. Après deux mois de concertation, le jury présidé par le romancier Said Boutadjine, qui compte également la critique théâtrale, Djamila Mustapha Zegai, le romancier irakien établi en Allemagne, Bourhane Chaoui, le conteur marocain, Anis Erafii, ainsi que l’académicien et critique algérien, Mohamed Amine Bahri, dévoile la courte liste des six romans retenus comporte Orchestre el mawt d’Asma Rehahlia, Rouat Arcadia de Mohamed Ftilina, Harb el koubour de Mohamed Sari, Halucine d’Ismail Mehnana, Collage d’Ahmed Abdelkrim ainsi que Oued el jen de Mabrouk Dridi. Dès l’annonce du concours pour le prix «El Djazair takraà» au mois d’avril passé, pas moins de 284 auteurs en provenance de 44 wilayas, ainsi que des auteurs algériens établis en France, ont participé dans l’espoir de faire partie de la short-liste. Après plusieurs lectures, les membres du jury ont disqualifié les textes n’ayant pas répondu aux critères du concours et établi une liste des six meilleurs romans qui se sont distingués par leur singularité littéraire, poétique et esthétique. Suite aux recommandations des membres du jury, la maison d’édition «El Djazair takraà» compte éditer ces romans avec l’aval des auteurs, avant la cérémonie de remise des prix organisée au mois d’octobre prochain. Le lauréat du grand prix «El Djazair Takraà devrait recevoir la somme de 99 millions de centimes, ainsi que le privilège de traduire son œuvre en langues française et anglaise. Le récipiendaire aura également l’aubaine de voir son œuvre adapté au théâtre, ainsi que l’élaboration d’une édition spéciale du roman en Algérie chez «El Djazair takraà », ainsi qu’une édition spéciale monde arabe chez «Dar el moutawasit» éditions.

Il y a lieu de noter que les 5 autres romans de la liste devraient faire l’objet de publication spéciale selon des contrats de concession ; leurs auteurs devraient recevoir par ailleurs le bouclier d’excellence romanesque.

Kader Bentounès