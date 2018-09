Déraillement d’un train de voyageurs reliant Maghnia et Tlemcen : Pas de blessés

Un déraillement de la locomotive et de la voiture du train de voyageurs assurant la relation Maghnia/Tlemcen au PK 188 de la commune de Sidi Madjah, dans la daïra de Béni Boussaid (Tlemcen), a eu lieu, hier mardi à 6h20, sans causer de blessures au niveau des voyageurs à bord, indique un communiqué de la SNTF. «Il n'est à déplorer aucune blessure des voyageurs à bord de ce train. Néanmoins, une légère blessure du conducteur du train a été enregistrée», précise le communiqué de la Société nationale des transports ferroviaires. Suite à ce déraillement, le trafic ferroviaire entre Maghnia et Sebra est interrompu jusqu'à rétablissement de la voie ferrée, indique la SNTF qui a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour la prompte reprise du trafic sur cette ligne. Une commission d'enquête a été diligentée par la société pour déterminer les causes exactes, les circonstances et les responsabilités de cet accident, selon le communiqué. La SNTF «s'excuse enfin auprès de sa clientèle pour ce désagrément, et la remercie pour sa compréhension et sa fidélité».