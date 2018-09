Accidents de la route : Quand les petits paient la faute des grands

Les chauffards, en effet, reviennent à la charge pour terroriser l’innocence sur nos routes, ne faisant pas de différence entre le piéton mûr, capable de mesurer le danger, et l’enfant qui paie, très souvent, cher, sa naïveté, conjuguée à l’absence de la culture de sécurité routière.

Les accidents de la route, à vrai dire, restent parmi les grands maux qui touchent la société algérienne. Et, la plupart du temps, ce sont des gamins qui subissent le non-respect du code de la route par des conducteurs qui ne se gênent nullement pour piétiner des lois pourtant très claires sur la limitation de vitesse, les contrôles périodiques de véhicules, sans oublier l’importance de se conformer à la réglementation dans son volet lié au respect des autres utilisateurs de la route, à savoir les enfants, plus particulièrement les écoliers. Traverser la route n’est pas sans danger pour les bambins, pressés. La négligence, très souvent au rendez-vous, est dans bien des cas à l’origine d’un drame social qui aurait pu être évité, si l’enfant avait été suffisamment averti sur les comportements à adopter avant de passer à l’autre trottoir. Il faut savoir qu’il n’existe pas de statistiques sur ce sujet, mais selon des données du centre national de prévention routière, près de 8,19% des sinistres routiers touchent des enfants dont l’âge est inférieur à cinq ans, alors que pour la catégorie d’âge allant de 5 à 19 ans, ce taux se situe autour de 12%.

Cet état de fait, à vrai dire, explique la mobilisation des services de la sûreté nationale et de la protection civile, chaque année, pour assurer une rentrée scolaire sans pépins aux écoliers, à travers des actions et des campagnes d’information destinées aux écoliers et dont l’objectif est de leur inculquer la culture de la prévention et de la sécurité routières.

Ces dernières, qui ciblent aussi les parents, s’articulent sur les zones urbaines et les points noirs où les risques d’accident de la circulation sont élevés, ainsi que les précautions à prendre avant de traverser la route.

Samia D.