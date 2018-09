Grand angle : Complexité

Même si un nouvel accord de cessez-le-feu, après l’échec de celui de vendredi, venait à couronner la «réunion élargie» pour un «dialogue urgent sur la situation sécuritaire» à laquelle la mission de l’ONU en Libye (Manul) a invité hier les différentes parties, il n’en reste pas moins vrai que rien ne peut assurer que Tripoli, Benghazi ou une autre ville libyenne ne connaitra pas à l’avenir une nouvelle flambée de violences et des affrontements entre les différentes milices armées qui imposent leur loi. Lundi, les combats meurtriers ont continué de faire rage en périphérie sud de Tripoli, et l’implication de nouveaux groupes ajoute à la grande confusion qui règne dans la capitale de Libye, un pays plus que jamais plongé dans le chaos depuis la chute en 2011 de l’ancien régime. Pourtant le 29 mai dernier, les quatre principaux responsables libyens réunis à Paris par Emmanuel Macron s’étaient engagés à travailler ensemble pour que les élections législatives et la présidentielle se tiennent le 10 décembre. «Nous nous engageons

(…) à travailler de façon constructive avec l’ONU pour organiser des élections crédibles et pacifiques (…) et à respecter les résultats des élections», avaient-ils consigné dans la «déclaration politique» approuvée. Mais parce que les acteurs de la crise s’étaient refusés à la signer, comme pourtant initialement envisagé, le doute avait germé sur leurs intentions réelles et leur volonté de vouloir tourner la page. Du reste, ce n’était pas la première fois que semblable engagement avait été pris. La querelle née entre Paris et Rome sur ce qui était perçu comme une «marginalisation» de l’Italie dans le dossier libyen avait fait aussi planer des incertitudes sur le respect des engagements pris par les principaux acteurs libyens dans la capitale française. L’Italie n’avait pas apprécié la «façon de faire» du président Macron et ne s’en est pas caché. Rome revendique un rôle de premier plan. «L'Italie doit rester protagoniste du processus de stabilisation en Méditerranée», a déclaré le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui s'est dit prêt à retourner «bientôt» à Tripoli. Et l’Italie, qui tient pour responsable la France dans le chaos actuel pour avoir agit dans le seul but de préserver ses seuls intérêts économiques, estime que cette responsabilité est susceptible de la discréditer pour jouer tout rôle dans ce conflit. Le chef de la diplomatie, M. Moavero a, de son côté, déclaré prévoir une série de contacts dans les prochains jours, en prévision de la conférence internationale sur la Libye prévue cet automne en Italie. Pourtant, de l’avis de certains pays voisins, la démultiplication des initiatives ne fait que compliquer davantage la situation dans le pays. le mieux serait sans nul doute que toutes les parties libyennes s'engagent sous l’égide de l’ONU dans un processus devant conduire à une solution globale qui préserve la paix et la stabilité de leur pays. Car toute autre option ne fera que complexifier la crise.

Nadia K.