Offensive de l’armée syrienne sur la province d’Idleb : ultimes préparatifs

L'armée syrienne «s'apprête à régler» le problème du «terrorisme» dans la province d'Idleb, dernier bastion des insurgés en Syrie, a indiqué hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. «La situation à Idleb continue de rester un objet de préoccupation particulière pour Moscou, Damas, Ankara et Téhéran», a déclaré à la presse M. Peskov, à deux jours d'un sommet russo-turco-iranien sur la Syrie en Iran. "Un nouveau nœud du terrorisme s'y est formé (...) et cela mène à une déstabilisation générale de la situation", a-t-il souligné. "Cela sape les efforts visant à aboutir à un règlement politico-diplomatique" en Syrie et "ce qui est le principal, cela constitue une menace importante pour nos bases" militaires en Syrie, a ajouté le porte-parole du Kremlin. Depuis cette zone, des dizaines de drones visant la base aérienne russe de Hmeimim (nord-ouest) en Syrie ont notamment été lancées récemment, selon Moscou. "Il ne fait pas de doute qu'il faut régler ce problème", a insisté M. Peskov. "Nous savons que les forces armées syriennes s'apprêtent à régler ce problème", a-t-il affirmé. Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a mis en garde lundi la Syrie, la Russie et l'Iran contre une offensive à Idleb, déclarant qu'une telle opération pourrait provoquer une "tragédie humaine". "Lancer des avertissements sans tenir compte du potentiel négatif et dangereux pour la situation dans toute la Syrie signifie ne pas faire preuve d'une approche complète et exhaustive" pour le règlement du problème, a réagi Dmitri Peskov. Cependant, et alors qu’un ballet diplomatique s’est mis en place pour éviter ce scénario, l'aviation russe a bombardé hier plusieurs zones de ce dernier grand bastion terroriste du nord-ouest de la Syrie. Les avions russes ont de nouveau bombardé la province d'Idleb après une pause de 22 jours. Ces raids interviennent au lendemain des frappes rebelles contre des positions des forces régulières dans la province voisine de Lattaquié qui ont fait trois morts. Les frappes russes ont ciblé plusieurs secteurs comme Jisr al-Choughour, dominée par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) et Ariha, contrôlée par les rebelles.

R. I.