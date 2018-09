Violences près de Tripoli (Libye) : L’Italie « accuse » la France

Plus de 1.800 familles ont été déplacées par les combats opposant depuis le 27 août des milices rivales près de Tripoli, a indiqué le gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale. Après une pause de quelques heures, les combats ont repris hier en fin de matinée, au sud de la capitale libyenne, peu avant la tenue d'une réunion sous l'égide de l'ONU, à laquelle ont été invitées "toutes les parties concernées". Une porte-parole de la mission de l'ONU en Libye (Manul), Sausan Ghosheh, a confirmé la tenue de cette réunion hier, sans donner plus de détails sur les participants ou le lieu de ces pourparlers fermés à la presse, selon elle.

La tâche de la Manul s'annonce ardue compte tenu du nombre de belligérants impliqués dans des combats qui ont fait au moins 50 morts et 138 blessés, selon un dernier bilan officiel arrêté lundi soir. Les combats ont provoqué le déplacement de 1.825 familles qui se sont réfugiées dans des villes voisines ou dans d'autres quartiers plus sûrs, dans la capitale libyenne, selon le ministère des Affaires des déplacés dépendant du GNA. Les combats opposent des groupes venus de Tarhouna et Misrata (ouest) à des groupes armés tripolitains théoriquement sous l'autorité du GNA.

Dans cette atmosphère de confusion, le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, s'est dit prêt à retourner "bientôt" à Tripoli et a lancé une nouvelle charge sur le rôle de la France dans le chaos dans le pays.

"L'Italie doit rester protagoniste du processus de stabilisation en Méditerranée", a déclaré le patron de l'extrême-droite et homme fort du gouvernement hier matin sur Twitter à propos de la Libye. "Je suis personnellement disponible pour courir quelques risques et y retourner bientôt". M. Salvini a aussi partagé une vidéo de déclarations lundi à des journalistes: "Evidemment il y a quelqu'un derrière (les combats actuels). Cela n'arrive pas par hasard. Ma crainte, c'est que quelqu'un, pour des motifs économiques nationaux, mette en péril la stabilité de toute l'Afrique du Nord et par conséquent de l'Europe".

"Je pense à quelqu'un qui est allé faire la guerre alors qu'il ne devait pas le faire. A quelqu'un qui fixe des dates pour les élections sans prévenir les alliés, l'ONU et les Libyens", ajoute-t-il sur la vidéo. Et quand les journalistes demandent au ministre qui refuse l'arrivée de migrants dans les ports italiens si la Libye est un endroit suffisamment sûr pour y raccompagner les personnes secourues en mer, il réplique seulement : "Demandez-le à Paris".

R. I.