Dans la lucarne : La fleur de la FAF à Medjani

Le football n’est pas un «job» qui dure pour son homme. Il est certes très juteux et lucratif pour la grande majorité des joueurs, mais il ne peut les nourrir indéfiniment. Comme l’on dit, il y a une fin à tout. C’est aussi le cas de la carrière sportive d’un joueur donné, elle est aussi limitée dans le temps. Elle peut être grandiose, comme elle peut être un véritable «bide» pour le concerné. C’est ainsi que le football fonctionne et la destinée reste imprévisible, la grande inconnue pour un joueur quelque soit son rang. En équipe nationale, une multitude de joueurs aussi bien «pros» que ceux du cru sont passés par là. Chacun a laissé ses «stigmates», des traces. Ils œuvrent à être bons comme ils peuvent être moins bons. Toujours est-il, lorsque le joueur n’est plus convoqué en sélection nationale, cela signifie qu’il ne fait plus partie des plans du nouveau sélectionneur comme on a tendance à le dire dans le jargon footballistique. C’est aussi une façon de ne pas avoir à le lui dire en face. Ces derniers temps, en équipe nationale, il y eut des joueurs écartés; d’autres, considérés comme des «bannis» ont été réintégrés. C'est-à-dire rappelés. Toutefois, il y a quelques surprises comme la convocation de Guedioura, le joueur qui ressemble à une «armoire à glace» et surtout qui possède une très forte «frappe de balle». C’est un bon exemple. Il peut apporter quelque chose aux verts comme l’a été, à son époque, son père, Nacer. On n’est pas contre sa convocation bien au contraire, il faut encourager de telles initiatives du fait qu’il s’agit de quelqu’un qui peut assurer la récupération, ce samedi, à Banjul, devant la Gambie. On ne reproche rien au sélectionneur national, sauf que Medjani vient de faire sa révérence, malgré lui, en n’étant pas parmi les «25» convoqués par Djamel Belmadi. Il est vrai qu’après l’annonce de la liste des heureux représentants des verts à cette importante empoignade comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019 prévue au Cameroun dont la FECAFFOT est sous contrôle de la FIFA. Certes, ce n’est pas tout le monde qui avait, peut-être, remarqué que Medjani n’avait pas été inscrit parmi les 25, surtout avec le retour de Halliche, mais aussi de Taïder. Toutefois, la FAF et notamment son président ont pris une décision assez appropriée et surtout juste d’organiser des sortes d’adieu come l’avait fait le Bayern, il y a quelques jours, à Shweisteiger qui a donné au club et à la Mannschaft ses lettres de noblesse. Cependant, tout se fera après les éliminatoires de la CAN 2019 et la qualification des Fennecs à cette prestigieuse compétition africaine. Tout est donc bien concocté pour que ce joueur, qui a donné le meilleur de lui-même à l’équipe nationale, avec ses moyens et sans tricher, soit honoré. De plus, c’est quelqu’un qui avait le «franc parler». Il disait en face les quatre vérités comme ce fut le cas juste après la défaite contre le Nigeria aux éliminatoires du mondial russe. Il avait affirmé «qu’on est loin du compte» et qu’il ne faut pas se voiler la face. La suite, on la connait désormais. Une élimination sans gloire. Ce défenseur, qui a «roulé sa bosse», mérite qu’il soit récompensé et aussi reconnu pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale.

Hamid Gharbi