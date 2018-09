Coupe de la CAF (quarts de finale) : L’USM Alger affrontera Al Masry Club

L'unique représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, l'USM Alger, affrontera les Egyptiens d'Al Masry Club en quarts de finale de l'épreuve, dont les matchs "aller" sont prévus le 16 septembre courant, alors que les matchs «retour" se joueront le 23 du même mois, suivant les résultats du tirage au sort effectué lundi soir au Caire (Egypte).

En cas de qualification, les Rouge et Noir affronteront en demi-finale le vainqueur du chaud duel qui mettra aux prises l'AS Vita Club (RD Congo) et le RS Berkane (Maroc).

Les deux autres quarts de finale opposeront le CA Renaissance Aiglons (Congo) au Raja Casablanca (Maroc), et Rayon Sports (Rwanda) à Enyimba FC (Nigeria).

Le futur adversaire de l'USM Alger en quarts de finale relève de la province de Port Saïd. Il est drivé par l'ancien international égyptien Hossam Hassan, dont le frère jumeau, Ibrahim, a également porté le maillot des Pharaons.

Les demi-finales sont prévues le 3 octobre (aller) et le 24 du même mois (retour), alors que la finale, prévue également en aller et retour, se jouera les 25 novembre et le 2 décembre.



Programme des quarts de finale de la Coupe de la Confédération :

- Rayon Sports (Rwanda) - Enyimba FC (Nigeria)

- CA Renaissance Aiglons (Congo) - Raja Casablanca (Maroc)

- Al-Masry Club (Egypte) - USM Alger (Algérie)

- AS Vita Club (RD Congo) - RS Berkane (Maroc)



Les demi-finales :

- Vainqueur Rayon Sports - Enyimba contre Vainqueur CA Renaissance Aiglons

- Raja Casablanca - Vainqueur Al Masry - USM Alger contre Vainqueur AS Vita Club - RS Berkane.