Ligue des champions africaine (quarts de finale) : L’ES Sétif affrontera le Wydad Casablanca

L'Entente Sportive de Sétif, unique représentant algérien en Ligue des champions africaine de football, affrontera le tenant du titre, en l'occurrence le Wydad Casablanca (Maroc) en quart de finale de cette épreuve continentale, suivant les résultats du tirage au sort effectué lundi soir au Caire (Egypte) et ayant donné lieu également à un derby explosif entre les Tunisiens de l'Espérance Tunis et de l'Etoile Sportive du Sahel.

Deuxième de son groupe pendant la phase de poule, l'Aigle noir sétifien commencera par recevoir le Wydad au stade du 8-Mai 1945 le 14 ou le 15 septembre avant de se rendre à Casablanca pour le match retour prévu le 21 ou le 22 du même mois.



Les deux autres quarts de finale sont :

Primeiro de Agosto (Angola) - TP Mazembe (RD Congo) et Horoya AC (Guinée) - Ahly du Caire (Egypte).

En cas de qualification, l'ES Sétif affrontera en demi-finale, prévue en octobre prochain, le vainqueur du quart de finale entre Horoya AC et Al Ahly.

Programme des quarts de finale :

- Primeiro Agosto (ANG)- TP Mazembe (RDC)

- ES Tunis (TUN) - ES Sahel (TUN)

- ES Sétif (ALG) - WA Casablanca (MAR)

Horoya AC (GUI) - Al Ahly (EGY)

Matchs aller (14-15 septembre. Retour (21-22 septembre)



Demi-finales :

- Vainqueur Horoya AC - Al Ahly contre vainqueur ES Sétif - WA Casablanca

- Vainqueur Primeiro de Agosto - TP Mazembe contre vainqueur ES Tunis - ES

Sahel. Aller 2 octobre, Retour 23 octobre

Finale : Aller : 2 novembre. Retour : 9 novembre.