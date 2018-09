Ouled El-Houma-Coupe d’Algérie (finale) : Ce sera le 1er Novembre

Après la qualification des équipes au niveau communal organisée par les DJ, une réunion s’est tenue au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports avec les membres de la Direction Générale des sports, organisée sous le Haut Patronage de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, et ce en présence de Abderrahmane Bergui, président de l’association Ouled El Houma, chargée de la coordination de la Coupe d’Algérie Interquartiers de football.

PUBLIE LE : 05-09-2018 | 0:00