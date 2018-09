Equipe nationale, Djamel Belmadi : « J’ai retenu le groupe le plus à même de gagner en Gambie »

Attendu, Djamel Belmadi a expliqué ses choix pour le match face à la Gambie, hier, en conférence de presse. Le sélectionneur national a dû, entre autres, répondre aux questions sur les raisons qui ont fait qu’il ne convoque dans un premier temps aucun joueur local dans sa liste des 25, expliquant qu’il a fait appel aux joueurs qu’il voit capables de ramener une victoire de Banjul. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas mâché ses mots.

Djamel Belmadi a animé hier une conférence de presse, au cours de laquelle il avait eu à disserter en long et en large sur le prochain match face à la Gambie, entrant dans le cadre des éliminatoires pour la CAN-2019, mais pas que.

En effet, le sélectionneur national a été interrogé, et c’était prévisible, sur son choix de ne pas compter sur les joueurs locaux pour son premier match à la tête des Verts (Entre-temps, il a convoqué Bedroune de l’ESS, en remplacement d’Abdellaoui, forfait pour blessure).

D’un ton plus ou moins agacé, Djamel Belmadi a rétorqué que l’urgent «dans l’immédiat est de monter une équipe capable de gagner en Gambie. Je suis aussi tenu par un objectif à court terme. Je n’organise pas une fête de mariage pour inviter tout le monde. Arrêtez de faire du populisme, lorsque je verrai qu’un joueur, local ou professionnel, mérite d’être convoqué, je le convoquerai», a-t-il dit sèchement.

Djamel Belmadi s’est lancé également dans un réquisitoire sur le niveau du championnat local qu’il estime faible. «Vous tous êtes unanimes à penser que le championnat local végète dans d’énormes problèmes. Pour le moment, je ne vois pas de joueurs capables de répondre à mes attentes à court terme. Cela ne veut pas dire que je ne continuerai pas à prospecter dans le championnat local. J’irai à chaque fois voir des joueurs, mais pas forcément ceux que vous voulez», a-t-il lancé.



« J’ai suivi le match MCA-ESS, je n’ai pas eu le sentiment que c’était un match capital !»



Le sélectionneur national est revenu sur le dernier MCA - ESS, comptant pour la 6e et dernière journée des poules de la Ligue des champions. «J’ai suivi ce match du début à la fin. À aucun moment, je n’ai eu le sentiment qu’il s’agissait d’un match capital. La prestation des joueurs sur le terrain n’était franchement pas à la hauteur de celle des supporters dans les gradins», a-t-il dit. Interrogé sur l’absence des gardiens de but issus du championnat local dans sa liste, Belmadi a admis qu’«il y a de bons gardiens dans le championnat local, mais, pour le moment, ils ne sont pas prêts pour les matches internationaux».



« J’ai ressenti chez les joueurs l’envie de redresser la situation »



Comme il fallait s’y attendre, Djamel Belmadi s’est longuement entretenu avec ses joueurs, lors de la première journée du stage de Sidi-Moussa. «Lundi, nous avons eu un long entretien (sic) avec les joueurs dans la soirée. Je savais qu’ils étaient fatigués, mais il me tardait de discuter avec eux et de dresser ensemble l’état des lieux. Je leur ai dit clairement que je redistribuerai les cartes. Je m’attends à de la réaction», a-t-il dit.

Djamel Belmadi a admis, par ailleurs, avoir «ressenti chez les joueurs, l’envie de redresser la barre. Je sais qu’ils sont passés par des moments difficiles. On en a longuement parlé. Je ne vais pas m’étaler sur ce qu’on s’était dit, mais je peux seulement vous assurer que l’envie de bien faire est là».



« Il est vrai que je suis là pour travailler sur le long terme, mais je ne perds pas de vue la Gambie »



Même s’il répète à chaque fois qu’il est là pour un objectif à long terme, il n’en demeure pas moins que Djamel Belmadi compte bien réussir sa première sortie à la tête des Verts. «Comme vous avez pu le constater, j’ai fait appel à un groupe de joueurs composés d’éléments expérimentés, qui ont l’habitude de jouer des matches en Afrique dans les conditions que l’on sait. J’ai aussi fait appel à des nouveaux, car convaincu qu’ils peuvent nous apporter quelque chose. Il est vrai que je suis là pour bâtir sur le long terme, mais je ne perds pas de vue que j’ai un match important en Gambie que je veux gagner. C’est ce qui fait que j’ai fait appel au groupe le plus à même de gagner en Gambie», conclut-il.

Amar B.