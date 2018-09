Rafle, Championnat national seniors : Le TRS Sétif (hommes) et l’OFM Sétif victorieux

Les équipe de TRS Sétif (hommes) et l'OFMS Sétif (dames) ont dominé les épreuves du 1er tour du Championnat national de rafle seniors qui a pris fin sur les terrains du centre de repos familial militaire de Sidi-Fredj (Alger), a-t-on appris, lundi, auprès du directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de rafle et billard (FARB). Après deux journées de compétition et des parties bien disputées, l'OFMS Sétif a récolté un total de 230 points chez les dames, devant l'autre club de Sétif, le TRS (180 pts) et le REO Oran (90 pts), alors que la 4e position est revenue aux représentants d'Alger, l'OCBB Alger (20 pts). Chez les messieurs, c'est l'autre équipe de Sétif, le TRS qui a terminé en tête le 1er tour du Championnat national de rafle seniors, en totalisant 290 points, devançant, respectivement, le REO Oran ( 220 pts), El Rayene Biskra et le FBB "Oukil" Alger (130 pts), chacun. La DTN a également intégré, cette saison, les U21 (garçons et filles), pour leur permettre d'avoir une préparation intense et une grande prospection pour l'équipe nationale. Chez les garçons, la domination est presque totale du club de Crap (Alger Plage) avec 250 points, suivi de la Ligue de Mostaganem (160 pts) et la Ligue de Chlef (90 pts), alors que chez les U 21 filles, le dernier mot est revenu à la joueuse du REO Oran, Djihane Boukernafa, (250 points), devançant Maria El Meddah (WRB Chlef) 160 pts et sa compatriote Yasmine El Meddah (90 pts). Le 1er tour du Championnat national de rafle seniors (hommes et dames), et U21 (garçons et filles) a enregistré la participation totale de 64 athlètes. Chez les messieurs, les équipes ont été réparties en quatre groupes de trois et les premiers se sont qualifiés pour les quarts, puis les demi-finales et la finale ; chez les dames, le système de poules a été aussi adopté jusqu'à la finale. A l'instar de la saison écoulée, trois tours du Championnat national de rafle seniors (hommes et dames) et U21 (garçons et filles) seront au programme et à l'issue du dernier tour, l'athlète et le club qui totalisent le plus de points seront déclarés champions de la saison 2018/2019.