Tennis, Tournoi international : Les Algériennes Hanine et Yassamine Boudjadi éliminées au 1er tour

Les sœurs Hanine et Yassamine Boudjadi ont été éliminées au premier tour qualificatif pour le tableau final du Mahic Hotel Tour, un tournoi international féminin qui se déroule du 3 au 9 septembre courant sur les courts en surface rapide du Tennis Club de Monastir (Tunisie), après leurs défaites respectives contres les Indiennes Sri Vaishnavi Peddi Reddy et Sathwika Sama. Battue sèchement dans le premier set contre Sri Vaishnavi (6-0), Hanine était bien revenue dans le deuxième set avant de s'incliner finalement (6-3), au moment où sa sœur a éprouvé un peu plus de difficultés contre Sathwika Sama, contre laquelle elle s'est inclinée (6-1, 6-1). Une troisième Algérienne devait prendre part à cette compétition.

Il s'agit de l'expérimentée Amira Benaissa, Mais qui a finalement décidé de se retirer au dernier moment.