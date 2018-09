Clôture en apothéose du tournoi Bahia Foot : La Radieuse honore les jeunes des quartiers

C’est dans une ambiance de fête et devant un très grand public que le tournoi Bahia-Foot s’est achevé en apothéose. Les lauréats de ce grand rassemblement sportif de la jeunesse, à savoir Laghouat , Mascara, Saida et Oran ont eu l’honneur de recevoir les coupes, les médailles, les récompenses et les trophées de la part des invités de marque de la Radieuse tels la star marocaine Naïbet, l’étoile tunisienne Khaled Badra, le président de la Radieuse Kada Chafi, M.Cherifi Mouloud, wali d’Oran, le président de l’APW, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le représentant du directeur général de la Sûreté Nationale ainsi que les stars algériennes, Belloumi et Kouici.

La Radieuse n’a pas oublié d’honorer des figures sportives à l’image de l’ancien entraineur de l’équipe nationale et de la JSK, Khalef Mahieddine, le meilleur buteur de l’équipe nationale, Abdelhafid Tasfaout et le grand défenseur de l’ASO Chlef, Fodil Megharia.

D’autres gestes de solidarité ont créé un grand climat d’émotion, notamment ce geste de la Radieuse qui a rendu un grand hommage à la famille de la petite Sensabil, assassinée à Oran. Les deux parents et le frère de la défunte , qui étaient présents, ont salué cette action de grand soutien,un hommage a été rendu à la mémoire du comédien humoriste, Mohamed Djedid appelé Bodo ainsi qu’à Mme Hadjoui, la courageuse mère de 5 enfants handicapés qui vient de bénéficier d’un logement décent alors qu’elle habitait un bidonville.

La Radieuse n’a pas manqué aussi d’honorer les figures qui ont porté haut le flambeau du sport arabe et qui ont ravi le public à travers un match de gala, auquel ont participé Kouici, Megharia, Belloumi, Tasfaout, Belatoui, Benzerga, Nefir, Benchiha, et l’arbitre Hansal Mohamed.

Avec ce 22ème challenge Bahia Foot , la Radieuse vient d’achever son programme d’animation estivale, qui a débuté le 20 mai dernier avec la participation de plus de 350 équipes et ce dans le but de créer la fraternité entre les jeunes Algériens, joueurs et spectateurs, dans un climat sain. Le but est également d’éloigner ces jeunes des méfaits sociaux, sans oublier la recherche de jeunes talents.