Ligue 1(3e journée-mise à jour), Hier au stade du 20-Août : CRB 0 - MCA 0 : équitable mais…

Auréolés par leur succès face au DRBT, les Rouge et Blanc chercheront à confirmer, alors que le MCA aura à cœur de surmonter la «crise» qui a surgi juste après son élimination en Ligue des champions d’Afrique devant l’ESS. C’est vrai que cette affiche aurait dû se jouer au 5-Juillet, malheureusement on s’entête à jouer dans de petits stades.

Il y avait beaucoup de supporters, eu égard au fait que la capacité d’accueil du stade est très limitée, malgré l’ouverture de la deuxième tribune. Toutefois, il y avait une très bonne ambiance. Sur le terrain, c’est la grande bataille. Tariket avait fait son apparition après avoir purgé sa suspension. Il avait pour tâche de museler Derrardja, l’homme en forme du MCA. Il faut dire que dès la 4e minute, Boukouassa, l’arbitre de la rencontre, avait sifflé un penalty au CRB, avant de se raviser suite à l’intervention du juge de touche où il accorda finalement un coup franc. Le MCA, au fil des minutes, s’est réveillé et avait failli scorer sans la vigilance du portier Cédric Si Mohamed. Puis, on assistera à des longues balles en profondeurs mal exploitées par les attaquants belouizdadis, et notamment Selmi, mais aussi Bechou et Balegh. Le premier half, en dépit de tout, était très disputé. L’intérimaire du MCA, Farès Belkeir, avait mis Hachoud sur le banc tout en alignant trois défenseurs centraux. Globalement, le public était ravi par les prestations distillées par les 22 acteurs.

En seconde mi-temps, les deux équipes voulaient marquer et prendre une sérieuse option pour remporter le gain du match. Ce fut très difficile, mais Souibah ratera un but tout fait, alors qu’il était idéalement placé. Tebbi fera son entrée en lieu et place de Bourdim. Les Mouloudéens ont repris les choses en main et pouvaient à tout moment scorer.

Et suite à une judicieuse passe de Tebbi, Derrardja absolument seul, au lieu de «piquer» sa balle, il tirera sur le gardien. Une occasion inouïe. La domination du MCA est assez nette face à la fatigue des locaux.

Un nul qui n’arrange pas les deux équipes.

H. A.