Ouverture, hier, de la session parlementaire : L’intérêt de l’Algérie au-dessus de tout

L’ouverture de la session parlementaire ordinaire pour l'exercice 2018-2019 du Conseil de la nation et de l’Assemblée populaire nationale a été marquée, hier, par deux cérémonies officielles et solennelles, d’abord au siège de l’APN, avant de se poursuivre à la chambre haute du Parlement, en présence du président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, du président de l’Assemblée populaire nationale, M. Saïd Bouhadja, et des membres du gouvernement.

Les présidents des deux institutions ont prononcé des allocutions dans lesquelles ils ont mis en exergue toute l’importance de cette session, citant notamment le travail législatif attendu, ainsi que les actions diplomatiques et politiques prévues

Conseil de la Nation

M. Bensalah : « Cette session est vouée à être très riche par son contenu à caractère hautement politique »

Dans son allocution, le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, a d’emblée mis en exergue que «si la précédente session a été caractérisée dans son ensemble par l’aspect législatif, l’actuelle session, en revanche, est vouée à être très riche par son contenu à caractère hautement politique», et ce «eu égard au fait qu’à la fin de l’année et au début de l’année prochaine, l’Algérie connaîtra deux scrutins importants».

Poursuivant ses propos, M. Bensalah soulignera que le premier scrutin est en fait relatif au renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation et que «le deuxième concerne l’élection présidentielle qui constitue de manière particulière, le principal événement politique que vivra la scène nationale». M. Bensalah a également relevé que ces deux événements offriront, sans nul doute, aux membres du Conseil de la nation, la possibilité de mener une activité politique intense, tout comme ces élections vont à la fois insuffler à la scène nationale, une vitalité sur le plan politique et constitueront la consécration de la souveraineté du peuple dans son libre choix des hommes et des femmes qui seront en mesure d’assurer la gestion des affaires du pays dans les années à venir. Ces élections, poursuit le président du Conseil de la nation, seront sans nul doute «la preuve indéniable du saut qualitatif opéré par le pays en matière de consolidation de l’exercice démocratique et du pluralisme politique». M. Bensalah a également affirmé que les mécanismes mis en place à cet effet assureront à ce scrutin «toutes les conditions du succès». Il évoquera ensuite le contexte relatif à l’entrée en vigueur du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement, ce qui va conférer – soutient-il haut et fort – «plus d’efficience à notre prestation législative et parlementaire et lui permettre d’atteindre le niveau escompté».



De nombreux projets de loi prévus



M. Bensalah enchaînera ensuite avec les nombreux projets de lois devant être débattus à la faveur de cette session parlementaire. Il citera dans ce sillage notamment la loi de finances 2019, «une loi-programme qui traite de la situation économique et financière du pays», étant donné que le texte y afférent établit un diagnostic et préconise le schéma adéquat à la situation économique du pays. Le projet de loi de finances est qualifié, et à juste titre d’ailleurs, par le président du Conseil de la nation de «document de référence fixant les modalités des dépenses publiques nécessaires à la réalisation des objectifs soulignés dans le programme de Son Excellence, le Président de la République et ses directives visant la mise en œuvre du nouveau modèle économique qui tend vers le renforcement et la diversification de l’économie nationale ainsi que la facilitation du processus de transition économique. En somme, et comme de coutume, il est attendu que la présentation de ce test suscite «un débat riche, vital et bénéfique». Outre la présentation de la loi de finances 2019, il est prévu également de débattre d’autres textes tout aussi important à l’image du projet de loi de règlement budgétaire de l’année 2016, le projet de loi fixant les règles générales de prévention des dangers des incendies et le texte relatif aux activités spatiales. Ce dernier revêt en fait d’une importance particulière, fait remarquer M. Bensalah, étant donné, explique-t-il, qu’il «concerne un domaine à caractère hautement stratégique dont la présentation devant cette session coïncidera avec celle du projet de loi relatif aux activités nucléaires». Ce texte figurant également dans l’agenda des travaux de cette session «dotera l’Algérie du cadre juridique adéquat pour l’organisation de la question du développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et son exploitation, tout en fixant les conditions d’exercice de cette activité et les règles de sécurité y afférentes».

Il y aura aussi – mais pas seulement – un projet de texte s’inscrivant dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur. En effet, ce projet de texte fixant les missions du Conseil national de la recherche scientifique et technologique vise, selon les explications fournies par M. Bensalah, à «mettre en place le cadre adéquat à même d’assurer un meilleur bénéfice des compétences et expertises nationales, en matière de promotion de la recherche scientifique et technologique, de façon à en faire un support au développement global et durable du pays». Le président de la chambre haute du Parlement évoquera également deux autres textes importants à l’image du «projet de loi modifiant et complétant la loi fixant les règles générales relatives à l’aviation civile» et «le projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux activités de la médecine vétérinaire et la protection de la santé animale». Bref, il ne s’agit là que d’exemples de projets de loi qui pourraient être débattus au cours de cette session qui sera marquée par une activité riche et diversifiée. Il y aura aussi, dans le cadre de l’activité de contrôle ordinaire de l’action gouvernementale, des séances consacrées aux questions orales ainsi que des séances d’audition organisées par les commissions permanentes. Le programme compte, d’autre part, des missions d’information provisoires, des journées d’étude et des conférences. Le Conseil de la nation poursuivra ses travaux également en matière de diplomatie parlementaire. Tout comme l’ouverture, la session dans son ensemble «se tient dans un climat politique, économique et social pour lequel les autorités concernées ont réuni toutes les conditions de normalité et de souplesse (en dépit de l’apparition de problèmes conjoncturels), ainsi la rentrée sociale se fera dans le calme, car les directives du Président de la République appliquées par le gouvernement ont permis de réduire les charges susceptibles d’influer négativement sur le pouvoir d’achat du citoyen.



M. Bensalah réitère son appel au Président de la République à poursuivre son œuvre



Le président du Conseil de la nation qui rappelle toute l’importance de conjuguer les efforts afin de renforcer la cohésion nationale et consolider l’unité nationale à travers l’unification des rangs a «renouvelé la demande à l’homme qui a réalisé tous ces acquis et permis le retour de la paix et de la stabilité, à l’homme qui a permis à la jeunesse d’espérer en un avenir meilleur en jetant les jalons d’un Etat moderne doté d’institutions constitutionnelles fortes et qui travaillent en symbiose et cohésion… Je l’invite à poursuivre son œuvre dans la même voie et la même orientation».

M. Bensalah a également appelé, de cette même tribune, la classe politique à «élever le niveau du débat politique et à éviter d’impliquer les institutions républicaines et leurs symboles dans un débat stérile et inutile».

APN

M. Bouhadja : « L’Algérie refuse que sa politique et ses choix lui soient dictés »



Le président de l’Assemblée Populaire Nationale, M. Saïd Bouhadja, a, lors de son allocution d’ouverture, condamné énergiquement les campagnes malveillantes menées par des organisations non gouvernementales (ONG) contre les positions de notre pays qui «refuse que sa politique et ses choix lui soient dictés».

«Nous condamnons fermement ces campagnes malveillantes menées contre les positions de notre pays et affirmons haut et fort que nous n'avons de leçons à recevoir de personne, surtout pas de ceux qui s'ingèrent dans nos affaires internes et veulent nuire à l'image de l'Algérie», a notamment déclaré M. Bouhadja.

«Sous couvert de la défense des réfugiés africains, des ONG, agissant pour la concrétisation de visées inavouées en exploitant un drame humanitaire, tentent de s'ingérer dans les affaires internes de notre pays avec des slogans douteux», affirme le président de l’APN, notant que «l'Algérie, qui refuse que sa politique et ses choix lui soient dictés, restera, face à ces campagnes hystériques, sereine et forte par son unité, la solidité de ses institutions et l'adhésion du peuple autour de sa direction légitime, totalement confiant en sa capacité à protéger la souveraineté nationale et à préserver les intérêts suprêmes du pays».

Par ailleurs, M. Bouhadja a souligné que les réalisations et acquis de l’Algérie, depuis l’avènement du Chef de l’Etat à la magistrature suprême du pays, sont remarquables dans tous les domaines et que depuis ces deux dernières décennies, «une nouvelle Algérie a vu le jour» ; une nouvelle Algérie est à même de donner une réponse claire et nette à toutes les voix qui sèment le doute et font dans le dénigrement.

Il a également affirmé que, grâce au programme présidentiel, notre pays a pu concrétiser les objectifs de développement assignés, poursuivant que les réformes engagées ont permis de réaliser une démocratie de pluralisme ainsi qu’une justice sociale. M. Bouhadja a également mis en relief que le Chef de l’Etat a restauré la sécurité, la paix, la stabilité et l’unité. Le rappel de ces vérités se veut en fait une marque de «reconnaissance» à l’égard du Président de la République, souligne M. Bouhadja.

Il a rappelé, par ailleurs, les instructions fermes du Président de la République de lutter contre la corruption et tous les autres fléaux, notamment la drogue, affirmant que cette politique est ancrée dans l'action de l'Etat, et ce dans le cadre de la loi et de la transparence et qu’aucune tolérance ne sera manifestée à l'égard des auteurs de dilapidation des deniers publics.

Soraya Guemmouri