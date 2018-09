Ouverture, hier, de la session parlementaire, M. Bensalah : « renforcer et consolider la cohésion et l’unité nationales »

Le renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation et l’élection présidentielle constitueront la consécration de la souveraineté du peuple dans son libre choix des hommes et des femmes qui seront en mesure d’assurer la gestion des affaires du pays, a indiqué hier le président du Conseil de la nation, M. Abdelkader Bensalah, dans une allocution, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire, dont voici la traduction :

En dépit de son caractère évènementiel qui se distingue clairement, notre rencontre d’aujourd’hui demeure toujours une occasion pérenne qui nous permet de vous rencontrer et de vous tenir informés de ce qui est attendu de nous lors de cette session. Tout comme elle nous offre l’opportunité de partager des points de vue sur ce que vit la scène nationale.

L’actuelle session est vouée à être très riche par son contenu à caractère hautement politique, eu égard au fait qu’à la fin de l’année en cours et au début de la prochaine année, l’Algérie connaîtra deux scrutins importants. Le premier est relatif au renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation, le second concerne l’élection présidentielle, qui constituent, de manière particulière, le principal événement politique que vivra la scène nationale.

Ces deux événements offriront, sans nul doute, aux membres du Conseil de la nation, la possibilité de mener une activité politique intense, tout comme ces élections vont à la fois insuffler à la scène nationale, une vitalité sur le plan politique et constitueront la consécration de la souveraineté du peuple dans son libre choix des hommes et des femmes qui seront en mesure d’assurer la gestion des affaires du pays, dans les années à venir.

Ces élections seront, sans nul doute, la preuve indéniable du saut qualificatif opéré par le pays en matière de consolidation de l’exercice démocratique et du pluralisme politique.

Notre conviction est inébranlable quant au fait que les mécanismes mis en place à cet effet assureront à ce scrutin, toutes les conditions de succès.

L’actuelle session coïncide avec l’entrée en vigueur de notre Règlement Intérieur, ce qui va conférer plus d’efficience à notre prestation législative et parlementaire, et lui permettre d’atteindre le niveau escompté.

Une session qui, selon les informations mises à notre disposition, sera appelée à débattre un nombre appréciable de projets de loi qui concernent différents secteurs.

Ainsi, elle sera conviée à débattre et à se prononcer au sujet de la loi de finances pour 2019, une loi «programme» qui traite de la situation économique et financière du pays, et fait le diagnostic et préconise le schéma adéquat à la situation économique du pays.



Il s’agit, par ailleurs, du document de référence fixant les modalités des dépenses publiques nécessaires à la réalisation des objectifs soulignés dans le programme de Son Excellence, le Président de la République, et ses directives visant la mise en œuvre du nouveau modèle économique qui tend vers le renforcement et la diversification de l’économie nationale, ainsi que la facilitation du processus de transition économique.

De ce fait, la présentation du projet de loi de finances devant le Parlement est susceptible, «comme de coutume, de susciter un débat riche, vital et bénéfique», lors duquel tout un chacun s’évertuera à défendre son point de vue, à argumenter sa prise de position vis-à-vis des différents chapitres et axes contenus dans ce projet de loi.

En plus de la loi de finances pour 2019, l’exécutif présentera devant le Parlement, le Projet de Loi de Régulation Budgétaire de l’année 2016, ce qui est en soi une consécration du contrôle à posteriori qu’effectue le Parlement sur l’activité du gouvernement.

Durant cette session, le Conseil débattra également le projet de loi fixant les Règles Générales de Prévention des Dangers des Incendies, un texte qui renforcera les mesures relatives à la garantie de la sûreté et de la sécurité du citoyen.

Il y a par ailleurs le projet de loi relative aux activités spatiales, qui revêt une importance particulière, puisqu’il concerne un domaine à caractère hautement stratégique, dont la présentation devant cette session coïncidera avec celle du projet de loi relative aux activités nucléaires, ce dernier dotera l’Algérie du cadre juridique adéquat pour l’organisation de la question du développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et son exploitation, tout en fixant les conditions d’exercice de cette activité et les règles de sécurité y afférentes.

Le projet de loi relative au développement de la maîtrise de l’énergie tendra, pour sa part, à doter le secteur de nouvelles règles d’activité, de manière à prendre en charge la question de la maîtrise de l’énergie en assurant l’équilibre entre la satisfaction des besoins locaux en matière d’énergie et son utilisation de manière optimale. En ce qui concerne la modernisation de l’enseignement supérieur, l’ordre du jour de la session parlementaire actuelle accorde à cette question un intérêt particulier, du moment qu’il traitera des domaines de la recherche scientifique et du développement technologique, en introduisant plus d’efficience et de flexibilité. Ainsi, la présentation du projet de loi fixant les Missions du Conseil National de la Recherche Scientifique et Technologique, ainsi que sa composante et son organisation, s’inscrit en droite linge de cette stratégie de modernisation de l’enseignement supérieur.



Ce projet de loi vise à mettre en place le cadre adéquat à même d’assurer un meilleur bénéfice des compétences et expertises nationales en matière de promotion de la recherche scientifique et technologique, de façon à en faire un support au développement global et durable du pays. Pour sa part, le projet de loi modifiant et complétant la loi fixant les Règles Générales relatives à l’Aviation Civile tendra à combler les lacunes à caractère juridique relevées dans ce cadre, permettant ainsi au secteur de rattraper les manquements enregistrés et d’être en adéquation avec les mutations juridiques que connaît l’aviation civile internationale. Le projet de loi modifiant et complétant la loi relative aux Activités de la Médecine Vétérinaire et la Protection de la Santé Animale est appelé à mettre en place les dispositions juridiques qui permettront au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels fait face ce secteur sensible. J’ai veillé, dans mon bref exposé, à présenter une partie de l’agenda législatif qui pourrait être soumis à notre institution au cours cette session, un agenda qui n’est pas définitif, auquel le Gouvernement peut adjoindre d’autres projets de loi que l’intérêt général pourrait imposer.

Et si nous avons choisi d’énumérer certains projets de loi (susceptibles d’être débattus au cours de cette session), ce n’est que pour démontrer que l’activité législative de la session sera riche et diversifiée.

Le Conseil de la Nation poursuivra son activité de contrôle ordinaire de l’action du Gouvernement, soit par la tenue de séances consacrées aux questions orales ou bien par les séances d’audition qu’organisent les commissions permanentes et qui sont consacrées aux questions et aux préoccupations d’intérêt national.

Dans ce même cadre, relatif à l’activité parlementaire et au contrôle de l’action du Gouvernement, le Conseil de la Nation assumera normalement cette prérogative par la programmation de missions d’information provisoires pour réaffirmer l’importance de l’action sur le terrain conférée à l’institution et consacrée par la Constitution.

Ces missions permettent aux membres du Conseil de s’enquérir de la situation du développement local, des difficultés qui entravent les activités des collectivités locales et de les transmettre aux instances centrales concernées afin de prendre les mesures à même de les résoudre.

En matière de diplomatie parlementaire, et en collaboration et concertation avec l’Assemblée Populaire Nationale et d’autres instances nationales concernées par l’exercice de cette activité, le Conseil de la Nation poursuivra son action au niveau des regroupements parlementaires internationaux et régionaux, pour exposer et défendre les positions de l’Algérie vis-à-vis des différentes questions.

Dans ce contexte, et en cordination avec l’Assemblée Populaire Nationale, le Bureau du Conseil de la Nation parachèvera l’installation des groupes d’amitié et de fraternité avec les parlements dits monocaméraux ou à une seule chambre.

Toujours dans le même cadre, et après promulgation de la résolution interne relative à l’organisation de l’activité extérieure, le Bureau du Conseil de la Nation œuvrera à garantir l’équilibre entre l’efficacité de l’action parlementaire, la transparence et l’équité entre les membres.

En parallèle, le Conseil de la Nation perpétuera la tradition d’organisation de journées d’études et conférences et ce, dans le souci de consolider la culture parlementaire.

A ce titre, le Conseil veillera à renforcer ses liens avec les compétences nationales à tous les niveaux, et en cas de nécessité avec des experts étrangers.

Sur le plan interne, le Conseil adaptera, désormais, les prestations de son administration afin d’améliorer la qualité des services fournis aux membres, tout autant qu’il s’attachera en collaboration avec l’Assemblée Populaire Nationale à réviser le Statut des Personnels du Parlement.

L’amélioration de la prestation parlementaire va de pair avec l’amélioration du cadre du travail. De ce fait, le Conseil de la Nation, en concertation avec l’Assemblée Populaire Nationale et le Gouvernement, relancera le dossier de projet de construction du nouveau siège du Parlement, permettant ainsi la concrétisation du vœu de toutes celles et tous ceux qui ont fait partie de cette Institution depuis sa création, à savoir celui de la doter d’un siège à la hauteur de son rôle et de son importance dans l’édifice institutionnel du pays, et qui offre à ses membres les conditions optimales de travail.

C’est là un projet qui doit être ajouté à la liste des grands projets majeurs édifiés durant l’ère du Président Abdelaziz Bouteflika et inscrit éternellement dans l’histoire.

J’ai évoqué au début de mon intervention le fait que notre session sera marquée par l’entrée en vigueur du nouveau règlement intérieur, toutefois il faut relever que certaines dispositions contenues dans ce texte doivent faire l’objet de plus de précision et de complétion par la promulgation de notes d’instructions qui explicitent les nouvelles mesures.

Ces notes d’instructions viendront s’ajouter aux huit autres déjà adoptées par le Bureau du Conseil de la Nation qui ont permis d’apporter plus d’éclaircissements quant à la mise en œuvre de certaines dispositions, à l’instar de celles relatives aux plénières consacrées aux questions orales et écrites, aux missions d’information et aux séances d’audition, ainsi que d’autres traitant de l’activité extérieure avec plus de clarté et de transparence.

Ces notes d’instruction ont, faut-il le relever, conféré plus de souplesse, de précision et de clarté à la gestion du Conseil. Elles nous incitent à persévérer dans cette voie, dans le but de parfaire notre action et la mettre au diapason de celle de ces pairs dans les pays développés.

En résumé, nous pouvons affirmer qu’au niveau du Conseil de la Nation, nous avons entamé une nouvelle étape, donnant à notre Institution l’opportunité de jouer un rôle plus pertinent en matière législative, dans la consolidation des fondements de l’activité parlementaire et en œuvrant à la concrétisation des objectifs ambitieux consacrés par la Constitution de 2016. Soyons, chers collègues, à la hauteur de cette ambition et œuvrons à élever notre prestation au niveau requis.

J’ajouterai pour clore ce chapitre que l’application de ce Règlement Intérieur est une responsabilité qui nous incombe à tout un chacun (bureau, groupes parlementaires, responsables de structures et membres), quelle que soit sa tendance politique et à quelque niveau qu’il soit.

De par son statut d’institution constitutionnelle, dont les responsabilités sont clairement définies, ainsi que de par sa composante humaine représentant différentes tendances politiques, le Conseil de la Nation dispose de toute la latitude pour exprimer ses positions et ses points de vue.

C’est là une vérité irréfutable qu’il faut rappeler à ceux qui pensent jouir du monopole pour exprimer leurs positions et points de vue.

Il faut rappeler à ceux-là que les positions exprimées que ce soit par le Bureau du Conseil ou son président s’inscrivent dans le respect de leurs prérogatives (sans porter atteinte, bien évidemment, au droit de réserve accordé à la minorité).

Cela émane de la conception que nous nous faisons de la situation, ce qui nous a incités par le passé et nous incite aujourd’hui à mettre à profit l’opportunité qui nous est offerte pour relever certaines observations et exprimer certaines positions partagées au sein de l’Institution.

A ce titre, nous disons que notre session parlementaire se tient dans un climat politique, économique et social auquel les autorités concernées ont réuni toutes les conditions de normalité et de souplesse (en dépit de l’apparition de problèmes conjoncturels). Ainsi, la rentrée sociale se fera dans le calme, car les directives du Président de la République appliquées par le Gouvernement ont permis de réduire les charges susceptibles d’influer négativement sur le pouvoir d’achat du citoyen.

Ce sont des mesures qui coïncident avec le lancement de grands projets économiques ambitieux et prometteurs, qui permettront la création de nouveaux postes de travail et contribueront à créer un climat de rentrée sociale dans la sérénité. A cet égard, nous tenons à rappeler que le Gouvernement œuvre à prendre en charge les revendications légitimes, parmi celles que soulèvent certaines catégories sociales, induites par la disparité dans le rythme de réalisation des projets d’un secteur à l’autre et d’une région à l’autre, ce qui engendre des dysfonctionnements qu’il faut traiter de manière graduelle et dans les délais nécessaires.

Cependant, même si on est compréhensifs vis-à-vis des revendications rationnelles, il n’en demeure pas moins que l’on s’inscrit en porte-à-faux avec les positions de ceux qui appellent à investir la rue et en faire un lieu de protestation, de manifestation et de revendications.

Au vu de ces considérations, nous réitérons ce que nous avons déclaré par le passé, pour dire que la meilleure façon d’exprimer une revendication ou une préoccupation reste le dialogue, dont il faut en multiplier et en diversifier les tribunes.

Par ailleurs, chers collègues, l’ouverture de notre session coïncide avec la rentrée scolaire qui permettra à environ 9 millions de nos enfants de rejoindre les bancs des écoles et lycées, dans un climat empreint de sérénité et où toutes les conditions d’une rentrée normale sont réunies. Nous adressons, à l’occasion, à nos filles et à nos garçons tous nos vœux de succès.

Je ne conclurai pas mon allocution, sans rappeler à vos soins, l’importance et la nécessaire conjugaison de nos efforts, afin de renforcer la cohésion nationale et consolider l’unité nationale à travers l’unification de nos rangs, pour faire face à une conjoncture politique et sécuritaire difficile, ce qui constitue une menace permanente tout au long de nos frontières.

Partant de là, le devoir impose à toutes les franges de la société, toutes tendances politiques confondues (classe politique en premier), à revoir son évaluation de la situation, et revoir les priorités et revendications, de manière à préserver l’intérêt supérieur du pays, face aux défis et batailles qui l’attendent, en premier lieu la crise financière, la diversification de l’économie et l’approfondissement de la pratique démocratique.

Ainsi, et au vu de toutes ces considérations, l’intérêt national suprême exige de nous tous, et plus que jamais, de renouveler la demande à l’Homme qui a réalisé tous ces acquis et permis le retour de la paix et de la stabilité, à l’Homme qui a permis à la jeunesse d’espérer en un avenir prometteur en jetant les jalons d’un Etat moderne doté d’institutions constitutionnelles fortes et qui travaillent en symbiose et cohésion. Je dis, l’inviter à poursuivre son œuvre dans la même voie et la même orientation.

J’appelle, à partir de cette tribune, la classe politique en l’invitant à élever le niveau du débat politique et à éviter d’impliquer les Institutions Républicaines et leurs symboles dans un débat stérile et inutile.

Pour les mêmes raisons, j’invite, en outre, les Institutions jouissant d’une influence sur l’opinion publique, notamment les médias et les acteurs de la société civile, à assumer leur rôle en matière de sensibilisation quant aux difficultés et aux défis que nous imposent l’étape actuelle, tout en sollicitant la participation de tout le monde, à garantir le climat nécessaire, empreint de démocratie, de transparence et d’intégrité, lors des prochaines élections, afin de choisir les personnes les plus aptes à assumer une bonne gestion du pays et de ses institutions.

En conclusion, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je vous rappelle que l’actuelle session sera, sans doute, riche sur tous les plans, aussi, je vous invite à être présents et à participer de manière plus active à nos travaux.