Pouvoir d’achat : Les ministres rassurent

Le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni, a révélé en marge de la séance d’ouverture de l’année parlementaire que «le projet de loi sur les hydrocarbures est en étude et la première mouture pourrait être prête vers la fin décembre», affirmant que «tout se passait au mieux». En réponse à une question sur la possibilité d'intégrer les jeunes diplômés des différents instituts et établissements spécialisés dans le secteur de l'énergie, le ministre a déclaré que «le domaine pétrolier est très vaste et que les opérateurs économiques algériens ont beaucoup à faire». Il a fait savoir, à ce propos, que «son secteur proposera des segments très importants devant permettre aux entreprises locales d'y activer, et par conséquent permettre l'intégration des jeunes diplômés algériens». À la question de savoir si le Gouvernement envisageait de nouvelles augmentations des prix des produits énergétiques (carburants et électricité) dans le cadre du projet de loi de Finances 2019, M. Guitouni a déclaré «écarter toute augmentation des prix des carburants, d'électricité ou de gaz dans le cadre de ce projet de loi».

Le ministre a déclaré que «le gouvernement s’attache à l’établissement de la liste des personnes nécessiteuses, dans l’objectif de rendre le système de subvention sociale plus efficace, et profitable aux couches sociale à faible revenu». Cette déclaration est intervenue 2018-2019. Par ailleurs, le ministre a affirmé que «la politique de subvention sociale ne sera pas revue qu’après l’actualisation de ladite liste».

Dans le même contexte, M. Guitouni a assuré que «dans le cadre de la loi de finances 2019, il n'y aura aucune augmentation des tarifs appliqués à la consommation de l’électricité, du gaz et des carburants».

S’agissant de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi des pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et des pays non membres de l’OPEP (JMMC), prévue le 23 septembre prochain en Algérie, le ministre de l'Énergie et des Mines a expliqué que «c’est une réunion importante, qui interviendra à l’occasion du deuxième anniversaire de l’initiative prise par le Président de la République, en septembre 2016, qui a permis de stabiliser les prix des hydrocarbures».

Pour rappel, la réunion informelle des pays de l’OPEP qui s’était tenue le 28 septembre 2016 à Alger, transformée, séance tenante, en une réunion extraordinaire de la Conférence de l’OPEP avait constitué un tournant décisif dans le parcours de l’organisation en adoptant l’Accord historique d’Alger définissant un objectif de production, pour les pays OPEP, compris entre 32,5 et 33 Mb/j, tout en exemptant la Libye et le Nigéria de l’effort de réduction de leur production, considérant les circonstances exceptionnelles qui affectaient leur industrie pétrolière.

M. Guitouni a tenu à expliquer qu’il s’agit « d’une réunion habituelle qui va étudier les tendances des marchés et examinera les travaux des commissions et des sous-commissions. La tendance est à un équilibre entre l’offre et la demande. On n’est pas intéressé par les prix, mais par l’équilibre de l’offre et de la demande, et je pense que les points de vue sont très rapprochés».



Solidarité nationale : « 10 milliards DA au profit des familles nécessiteuses »



La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia a affirmé qu’en prévision de la rentrée scolaire « le gouvernement a consacré une enveloppe de 10 milliards pour les actions de solidarité au profit des familles nécessiteuses». «Les directions des activités sociales procéderont à la distribution de cartables et fournitures scolaires aux enfants de familles nécessiteuses, et ce grâce au travail de proximité», a précisé

Mme Eddalia qui a signalé par ailleurs «que les directions de l’action sociale œuvrent à l’équipement des établissements, notamment le chauffage, surtout dans les zones éloignées».

Pour ce qui est du transport scolaire, la ministre a affirmé que son département «collabore étroitement avec ceux de l’Éducation et de l’Intérieur pour l’achèvement du programme au niveau de tout le territoire national pour répondre aux besoins». Pour ce faire, elle souhaite «l’achèvement par le ministère de l’Intérieur de son programme élaboré pour le renforcement du parc». Dans un autre contexte Mme Eddalia a fait état de « l’étude par les services de son département du nouveau fichier national qui facilitera l’encadrement qualitatif des personnes aux besoins spécifiques dans les centres d’accueil relevant du secteur».

À la veille de la rentrée scolaire, la ministre de la solidarité a annoncé le «lancement de campagnes de sensibilisation, assurées par des médecins et assistants sociales dans l’intention d’attirer l’attention des citoyens quant à l’amélioration de leurs conditions de vie, entres autres missions des directions de la DAAS».



Tourisme : « Des agences privées seront sanctionnées »



Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a déclaré que « les agences de tourisme qui ont failli à leurs engagements seront sanctionnées avec toute la rigueur de la loi», faisant écho au ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, M. Mohamed Aissa, qui a annoncé, lors de son passage au forum d’El Moudjahid, «le recensement par la commission de contrôle de son département des infractions commises par les agences de voyages privées». Mohamed Aïssa a assuré qu’un rapport sur les agences concernées sera transmis au ministre du Tourisme pour prendre les dispositions nécessaires.



Finances : « Aucune nouvelle taxe »



Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a déclaré que «l’administration a toujours pris des dispositions pour lutter contre le phénomène de la fraude fiscale», en réponse à une question de la presse sur les dispositions de l’avant-projet de loi de finances 2019. Il a rappelé que le gouvernement «ne prévoit aucune taxe «dans l’avant-projet de loi en question ,annonçant que «le gouvernement ne prendra aucune disposition en termes de subventions s’il n’y a pas un ciblage de la population nécessitant l’aide».

Tahar Kaidi