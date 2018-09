Réalisations de l’Algérie sous la conduite du Président Bouteflika, M. Bouhadja : « Bien visibles et incontestables »

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a déclaré que les réalisations de l'Algérie sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sont «bien visibles dans tous les domaines, et sont incontestables».

La situation du pays a connu une amélioration indéniable et quelques soient les difficultés, force est de constater que les réalisations de l'Algérie sont bien visibles grâce aux programmes de développement multi-sectoriels à travers tout le pays, a-t-il indiqué dans une allocution à l'ouverture de la session ordinaire de l'APN. Affirmant qu'une comparaison entre la situation d’il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui confirme «qu'une Algérie nouvelle est née», M. Bouhadja a estimé que «cette Algérie nouvelle est capable de clouer le bec à ceux qui tentent de la discréditer et de ternir son image». Il a rappelé que «l'Algérie est parvenue, grâce au projet de développement du Président Bouteflika, à réaliser les objectifs du millénaire» et que les réformes qu'il a initiées «ont permis d'asseoir une véritable démocratie pluraliste et une justice sociale».

Notre pays, a-t-il ajouté «a pu construire un édifice institutionnel intégré, basé sur la citoyenneté et la démocratie participative dans le cadre de l'Etat de droit». Le Président Bouteflika a préservé à l'Algérie sa sécurité, son intégrité et l'unité de son peuple. Il l'a réconciliée avec les fondements de son identité et il lui a épargné les drames induits par les bouleversements qui secouent la région arabe et qui sapent la souveraineté et l'unité de ses Etats, a soutenu le président de l'APN. Pour M. Bouhadja, le rappel de ces «grandes et éloquentes» vérités s'inscrit dans le cadre «de la reconnaissance et de la gratitude au Chef de l'Etat pour les efforts qu'il n'a de cesse déployé au service de la liberté, de la souveraineté, de la sécurité et de la stabilité de l'Algérie, ainsi que pour son développement, son progrès et la promotion de son rang dans le concert des nations».

Estimant que «le devoir de reconnaissance nous appelle à saluer, en toute fierté et orgueil et en toute loyauté et dévouement, l'oeuvre louable et le mérite du Président de la République, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika»,

M. Bouhadja a ajouté que «la nation et l'histoire retiendront qu'il a consacré toutes les étapes de sa vie à la défense de la liberté du peuple algérien, sa dignité et sa souveraineté de décision». «Le Président de la République a répondu présent pour sortir notre pays d'une douloureuse tragédie qui a failli saper les fondements de l'Etat», a-t-il rappelé ajoutant que «Dieu, Le Tout-puissant, l'a guidé, en lui donnant la clairvoyance, pour mettre fin à la Fitna et tarir ses sources». «Le couronnement a été la concorde civile à laquelle le peuple entier a adhéré en y apportant tout son soutien», a-t-il encore déclaré, ajoutant que «la réconciliation nationale que les Algériens ont embrassée a ouvert la voie à de grandes réalisations». «Les Algériens se rappellent avec gratitude des engagements tenus du Chef de l'Etat, notamment le désenclavement de notre pays sur la scène internationale, la reprise de la croissance socio-économique, le rétablissement de l'autorité de l'Etat, le renforcement de l'unité de la nation et la consolidation des constantes de l'identité nationale», a-t-il ajouté.

M. Bouhadja a appelé les Algériens à davantage de mobilisation et de vigilance dans le cadre d'un front populaire solide en vue de faire face aux défis régionaux et internationaux.