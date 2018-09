Circulation : Dispositif spécial en prévision de la rentrée scolaire

Un dispositif spécial sera mis en place par la Protection civile en prévision de la rentrée scolaire 2018-2019 pour assurer une sécurité optimale aux enfants, notamment sur les axes routiers qui connaissent une grande influence, a indiqué lundi un communiqué de ce corps. Ce dispositif spécial visera à assurer une rentrée scolaire sans accidents de circulation avec le renforcement des équipes d’intervention pour répondre aux différentes sollicitations, particulièrement au niveau des zones urbaines et les points noirs où les risques d’accidents de la circulation sont élevés, a souligné la même source.

La prévention et la sensibilisation des parents, premiers éducateurs de la sécurité routière des enfants sur les dangers liés aux accidents de la circulation demeurent une priorité pour la Protection civile.

Les enfants sont «peu conscients» des dangers qui les menacent, est-il expliqué. Pour la Protection civile ce risque (accident de la circulation) peut survenir à la rentrée de l’enfant à la crèche dès l’âge de 3 ans, puis s’accroît avec le déplacement des écoliers dans les établissements à l’âge de 5 ans et 6 ans et atteint le pique entre 11 ans et 12 ans dans le cycle moyen, lequel nécessite un apprentissage des connaissances pour les piétons de jeune âge afin de se protéger contre les différents risques liés à la route, a relevé la même source.

La Protection civile a rappelé aux parents les recommandations de base en matière de sécurité routière à expliquer aux enfants pour les protéger contre les risques des accidents de la route, notamment utiliser un passage piéton ou choisir un lieu doté d’une bonne visibilité pour traverser, rester vigilant en traversant les passages pour piétons ainsi qu’en dehors de ces derniers.

Elle a ajouté qu’il était important de regarder à gauche et à droite puis encore à gauche avant de s’engager sur la chaussée pour vérifier si des véhicules arrivent, vérifier qu’il y a bien des feux de signalisation, que le feu est au vert et que tous les véhicules sont à l’arrêt avant de s’engager et surtout de traverser le passage pour piétons en marchant et s’interdire de courir pour éviter des chutes sur la chaussée.

La Protection civile a demandé également aux parents de multiplier les déplacements à pied avec les enfants pour éduquer l’enfant piéton à la sécurité routière, notamment les routes desservant les établissements scolaires et lui expliquer la différence entre les espaces de jeu et ceux réservés à la circulation et d’apprendre aux enfants à emprunter le trottoir pour marcher et à détecter les dangers potentiels, tels que les sorties de garages, les travaux, les chutes de pluies et de neige.