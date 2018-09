Tizi Ouzou : 9.400 nouveaux étudiants à l’Université Mouloud-Mammeri

Au moins 9.400 nouveaux étudiants seront accueillis à l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO) pour l’année universitaire 2018/2019, a indiqué hier, Ahmed Tessa, recteur de cet établissement d’enseignement supérieur. «Le nombre de nouveaux étudiants affectés à l’UMMTO pour l’année universitaire 2018-2019 est de 9 400. Il est appelé à varier légèrement, en plus ou en moins, après la période des recours, mais restera toujours dans la fourchette des 9 à 10 000 nouveaux étudiants», a-t-il souligné dans une déclaration à l’APS. Doté d’une capacité d’accueil de 60.000 étudiants, l’UMMTO offre cette année, à travers ses différentes facultés, près de 7.000 places pédagogiques. «Une offre en deçà des nouveaux étudiants inscrits», a-t-il fait remarquer, en déplorant «des retards dans la finalisation de divers travaux au niveau de certains campus qui demeurent ainsi inopérants». Citant l’exemple «des 2.700 places pédagogiques de Tamda, prévues à la réception pour cette rentrée, mais qui sont encore en souffrance», M. Tessa se montre, toutefois «optimiste», assurant que «grâce à l’expérience acquise ces dernières années, cette surcharge sera gérable». Pour ce faire, a expliqué le recteur, «il a été décidé, en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux, syndicats des travailleurs et d’étudiants, d’exploiter les créneaux horaires de 08h00 à 17h00 et de mutualiser les infrastructures des différents départements de sorte à occuper en permanence les structures et maximiser le potentiel de l’université». Par ailleurs, et parmi les objectifs que s’est assignés l’UMMTO pour cette année, M. Tessa a fait état de «la concrétisation de plusieurs projets entamés dans le domaine de la recherche scientifique, la création d’un incubateur au niveau de l’université, la poursuite du travail de rayonnement au niveau du secteur industriel et la concrétisation des conventions signées avec des partenaires locaux, nationaux et étrangers». Considérée comme une des rares universités ayant bénéficié de largesses budgétaires de la part du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l’UMMTO, a indiqué M. Tessa, «a bénéficié d’une enveloppe de 40 millions de dinars pour la rénovation des équipements de son auditorium». Une structure qui accueille diverses activités, culturelles et scientifiques, tout au long de l’année.