Industrie militaire : Livraison de 150 bus de transport scolaire au profit du ministère de l’Intérieur

La Société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes Benz (SAFAV) d’Aïn Bouchekif (wilaya de Tiaret) mettra sur le marché son nouveau véhicule Sprinter VS 30, en avril prochain, a annoncé hier le directeur général de la SAFAV.

En marge de la cérémonie de livraison du bus de transport scolaire produit par la société pour les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Karim Kharoubi a souligné que SAFAV Mercedes Benz exposera sa nouvelle voiture VS 30 au marché en avril prochain et lancera sa phase de production test en février prochain. La préparation pour la production de ce nouveau véhicule, dont la société mère a lancé sa fabrication au début de l’année en cours en Allemagne, est en cours suivant un plan d’action élaboré, a-t-il indiqué. L’unité de production de ce type de véhicule sera mise en place en janvier prochain et procèdera directement au montage du véhicule à 100 % au lieu du montage progressif adapté dans la fabrication de l’ancienne Sprinter dont la production a été suspendue définitivement avec le lancement de la production du nouveau véhicule. La préparation pour la production de ce nouveau véhicule concerne, a souligné M. Kharoubi, l’extension de l’unité de production en ajoutant 10 stations de production à la ligne secondaire de la chaîne de montage de l’ancienne sprinter pour obtenir 22 stations. L’unité de production élargie prendra en considération le lancement directement du montage du véhicule Sprinter VS 30 avec le recrutement de 150 nouveaux employés sur un total de 200 stagiaires qui ont suivi une formation de base. Les stagiaires acceptés seront soumis à une formation spécialisée leur permettant l’accès au recrutement direct au sein de la SAFAV à partir d’octobre prochain, a-t-il fait savoir. Il est prévu de conclure un accord concernant le véhicule Class C tout terrain destiné aux civils.

Des négociations sont en cours avec le partenaire allemand Daimler pour se lancer dans la production par la SAFAV Mercédès Benz d’Ain Bouchekif (Tiaret) de ce véhicule en respectant les conditions du marché algérien et les clients ciblés sur le plan du prix et de la qualité, selon les responsables de cette société.

La SAFAV Mercedes Benz d’Ain Bouchekif produit actuellement le véhicule Class C tout terrain destinée aux unités de l’Armée nationale populaire ANP, des instances et sociétés publiques, de même que le véhicule Sprinter dont les deux types sont aménagés suivant les utilisations.

M. Bedoui procèdera ce jeudi à la distribution de 150 autres véhicules fabriqués par la SAFAV, la SNVI et Golobal Motors Industries (GMI). Poursuivant la « concrétisation » du programme de la relance économique, « initié » par le Président de la République, également Chef Suprême des Forces Armées et ministre de la Défense nationale, visant à « redynamiser » et à « encourager » la production nationale, le ministère de la Défense nationale apporte sa contribution à la rentrée scolaire, prévue, pour rappel, demain. En effet, la société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz ‘‘SPA SAFAV-MB’’ de Tiaret a procédé, hier, à la livraison au profit du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire de 150 moyens de transport de marque « Mercedes Benz « destinés pour le transport scolaire à la veille du retour sur les bancs de l’école. Il s’agit, selon un communiqué de presse publié sur le site web du MDN, de fourgons de type Sprinter 515 CDI d’une capacité de 23 places qui vont sans doute alléger un tant soit peu le manque constaté dans le transport scolaire en Algérie, notamment dans les communes les plus enclavées. « Cette opération répond aux instructions du Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la Défense Nationale et Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, relatives au développement de l’ensemble des industries militaires, notamment l’industrie mécanique, en vue de la satisfaction des besoins des structures de l’ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées », précise la même source. Réalisée dans les délais convenus, cette livraison reflète « l’engagement » et le « professionnalisme » de la société algérienne ‘‘SPA SAFAV-MB’’ de Tiaret et sa capacité à « satisfaire » les « diverses » commandes de ses clients, que ce soit en matière de quantité ou de qualité de ses produits, et ce, en concrétisation des objectifs tracés par le Haut Commandement de l’ANP visant le « renforcement » du tissu économique national et la « redynamisation » de l’industrie nationale. Lors de la cérémonie de livraison qui a eu lieu au siège de la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz, le Directeur général de la ‘‘SAFAV-MB’’ a révélé que 500 bus scolaires seront livrés avant la fin de l’année en cours sur une commande globale de 1.000 bus dont fait partie les 150 fourgons et assuré que son entreprise a adapté des véhicules de type ‘‘Sprinter’’ aux besoins du transport scolaire. « Les quantités restantes seront remises au fur et à mesure et ce, dés l’année prochaine aux localités bénéficiaires », a noté Karim Kharroubi, cité par l’APS. Pour sa part, le DG des finances et des moyens au sein département ministériel de Bedoui a précisé que ce projet vise à « améliorer » les conditions de transport des enfants scolarisés des régions déshéritées et permettra « d’encourager » la production nationale.

Rappelant que cette opération s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du projet national de transport scolaire, décidé par le Président de la République et approuvé par le Conseil des ministres, Yazid Zeghbib a indiqué que le programme global de transport scolaire porte sur l’acquisition par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire de quelque 1.000 véhicules produits par la SAFAV, de 2.000 autres que fournira la Société nationale de véhicules industriels (SNVI) et 500 véhicules qui seront assemblés par la société Global Motors Industries (GMI) de Batna. « Chacun de ces trois fournisseurs livrera, dans une première phase, 150 véhicules, qui seront distribués, jeudi prochain, par le ministre de l’Intérieur aux communes les plus déshéritées du pays », a-t-il révélé à l’APS.

S. A. M.