M. Necib : « l’eau du robinet, rigoureusement contrôlée et sa consommation est saine à 100% »

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé, hier, que «l'eau du robinet était rigoureusement contrôlée et sa consommation est saine à 100%». «Cette matière vitale est l'une des plus contrôlées et elle est saine à 100%», a déclaré le ministre à la presse, en marge de l'ouverture de la session parlementaire ordinaire du Conseil de la nation. S'agissant des sources naturelles, M. Necib a précisé que ces dernières faisaient actuellement l'objet d'analyses, et que les résultats n'étaient pas encore connus. Le ministère des Ressources en eau avait rassuré auparavant l'ensemble des citoyens que «l'eau du robinet, que ce soit au niveau des forages, stations de dessalement ou stations de traitement est soumise quotidiennement à tous les analyses et contrôles exigés par la loi, selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé». L'ADE dispose de 90 stations de traitement à l’échelle nationale, dont chacune dispose d’un «laboratoire de process» qui supervise les étapes de traitement. «L’eau n’est injectée dans le réseau de distribution que si elle répond à toutes les normes universelles de potabilité», conclut-il.